Son Dakika Haberleri: Vergilerde son gün 31 Mayıs
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Vergilerde son gün 31 Mayıs

1 saat önce

Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 Emlak Vergisi, Çevre Temizlik vergisi ve İlan-Reklam vergisinin birinci taksiti son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2019'da sona ereceğini belirtilerek, vatandaşları cezalı duruma düşmeden vergilerini bu tarihe kadar ödemeleri yönünde hatırlatmada bulundu.

Vergilerde son gün 31 Mayıs, System.String[]
Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü, 2019 Emlak Vergisi, Çevre Temizlik vergisi ve İlan-Reklam vergisinin birinci taksiti son ödeme tarihinin 31 Mayıs 2019'da sona ereceğini belirtilerek, vatandaşları cezalı duruma düşmeden vergilerini bu tarihe kadar ödemeleri yönünde hatırlatmada bulundu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, belediyeler için emlak ve vergi gelirlerinin büyük gelir kaynağı olduğunu belirterek, bu kaynağın yerinde ve zamanında kullanılması için vatandaşların belediyeye olan emlak ve vergi borçlarını ödemeleri gerektiğini, tahsil edilen bu paraların yeniden vatandaşa hizmet olarak geri döndüğünü söyledi.

Ödeme Noktaları

Başkan Mehmet Tahmazoğlu ayrıca, çeşitli sebeplerden dolayı belediye binasına gelemeyen vatandaşların rahat bir şekilde ödeme yapmalarını sağlamak amacıyla belediye binasındaki Mali Hizmet Müdürlüğü haricinde Balıklı Parkı içindeki tahsilat şubesine, Tapu Sicil Müdürlüğü'ndeki belediye irtibat bürosuna, Karataş Semt Pazarı bitişiğindeki vezneye, Vakıfbank'ın tüm şubelerine, internet şubesine, bankamatiklerine ve belediyemizin resmi internet sayfası olan https://webportal.sahinbey.bel.tr/web/guest/81 linkinden emlak ve vergi borçlarını ödeyebileceklerini belirtti. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:34 Kaynak: İHA
Şahinbey, Güncel
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