Vergili, "Belediye başkanlarının önce haddini bilmesi lazım" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vergili, 'Belediye başkanlarının önce haddini bilmesi lazım' - Son Dakika

Vergili, "Belediye başkanlarının önce haddini bilmesi lazım"

6 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalar için "Kendisinin başarılı olmasını isterim ama 'belediye başkanları laf değil iş üretecek' diyecek durumda da değil. Belediye başkanları önce haddini bilmesi lazım" dedi.

Vergili,

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'un kendisi hakkında yaptığı açıklamalar için "Kendisinin başarılı olmasını isterim ama 'belediye başkanları laf değil iş üretecek' diyecek durumda da değil. Belediye başkanları önce haddini bilmesi lazım" dedi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 'Herkes bana 1 milyon nerede diye soruyor, belediye başkanları laf değil iş üretsin' diyen Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul'a cevap verdi.


Eflani Belediye Başkanı Ertuğrul'un bu sözleri üzerine alınmasına bir anlam veremediğini de ifade eden Başkan Vergili; "İbrahim bey buna alınmış, niye alındığını da bilmiyorum. Ben ona 1 milyon lira aldın demedim. 1 milyon lira aldıysan tabi ki herkes bunun hesabını soracak. İkincisi; almadıysan sen neden almadın? Biz alanların olduğunu duyduk, madem bu paralar veriliyor, sen neden gidip takip etmiyorsun ve almıyorsun. Git teşkilatlarınla konuş ve sende iste. Aldıysan da tabi ki hesabını vereceksin. Kendisi sevdiğim bir belediye başkanıdır, ben hepsinin başarılı olmasını isterim ama kalkıp da 'Belediye başkanları laf değil iş üretecek' diyecek durumda da değil. Belediye Başkanları önce haddini bilmesi lazım, doğru söylüyor hizmet etmesi lazım. Bizim vazifemiz ne? İnsanlara hizmet etmek ve insanların refah payını artırmak. Vatandaşımız bizim hizmetimizden memnun olmasaydı, 3 dönemdir burada olmazdım. Ben kendisine tavsiyelerde bulunayım; Eflani'nin haklarını koruyarak, Eflani'nin gelişmesiyle ilgili çalışmalarda bulunsun. Bir belediye başkanı olarak yalnızca cami yapımıyla ilgilenmesin, tekrardan havaalanı yapımını gündeme getirsin. İlçenin gelişmesi için geniş bir çerçeveden baksın. Ben 'Havaalanı Eflani'ye yapılsın' dediğimde bazen sessiz kaldı, bazen de kaşı söylemlerde bulundu. Eflani'ye havaalanı yapılsa yalnız Safranbolu'ya buradan 250 bin turist iner, ben hiçbir zaman yalnızca Karabük diye bakmadım, biz ilçelerimizle bir bütünüz ve nereye ne yapılması gerekiyorsa onu savunuyoruz" diye konuştu.


Başkan Vergili, küçük belediyelere 1'er milyon yardım edilmesi doğru olduğunu kaydederek, "Çünkü hepsi büyük ekonomik zorluklar içerisinde, onlar bizim kadar kaynak üretemiyorlar. AK Parti, MHP ve CHP ayırmaksızın büyük zorluklar yaşıyorlar. Bende küçük belediyelere yardım yapıldığını duyunca bizim belediyelere de yardım yapılmasını istedim ve ilerideki işbirliğimize yansıyacağını söyledim" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Rafet Vergili, Karabük, Eflani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Diyarbakır'da kadınların kavgasını erkekler ayırdı
İYİ Partili Vekil, ayakkabısını paylaştı: Koltuk değil ayakkabı eskitiyoruz Eski eşi ve akrabasını bıçaklayan sanık: Bana kara büyü yapıldı, zaman zaman cinler geliyor Mustafa Cengiz'den TSYD'nin toplantısına yeşil ışık: Er meydanından kaçılmaz

Son Dakika Haberleri
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı
20:54 Ece Erken, tüm dünyada hızla yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medya hesabından paylaştı
19:41 Tuğba Ekinci, Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'ı diline doladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 22:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vergili, "Belediye başkanlarının önce haddini bilmesi lazım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]