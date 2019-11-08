Vergili'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.



Vergili, mesajında, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yılında rahmetle andıklarını belirtti.



Vergili, şunları kaydetti:



"Toplumun her kesimini kucaklayan, adını dünya tarihine yazdıran büyük bir liderin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde onu bir kez daha özlem, saygı, sevgi ve rahmetle anıyorum. Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için yas günü değil, fikirlerine ve gösterdiği hedeflere ulaşmak için daha çok çalışmamız ve her zamanki gibi bir ve beraber olmamız gereken bir gündür. Son nefesine kadar ülkesine ve milletine hizmet etmiş, tüm dünyanın ayakta alkışladığı büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük komutan, eşsiz devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden veren kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi, dava ve silah arkadaşlarını, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum." - KARABÜK