Son Dakika Haberleri: Vergili, "Devlet Yapabildiğini Yapar, Yapamadığını Karabük Belediyesi Yapar"

Vergili, "Devlet Yapabildiğini Yapar, Yapamadığını Karabük Belediyesi Yapar"

1 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ev toplantılarına 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi Derya Sitesi ile devam etti.

Vergili,
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ev toplantılarına 5000 Evler 75. Yıl Mahallesi Derya Sitesi ile devam etti.

Ev toplantısında konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Kesintisiz ulaşım Soğuksu Mahallesinden başlayıp Safranbolu'ya kadar hiç bir trafik ışığında durmayacak. Bu projede 3 tane alt geçit, 3 tane üst geçit yapılacak. Diyorlar ki bu devlet projesi belediye kaynakları ile neden yapılıyor? Burada devlet yapabildiğini yapar, yapamadığını Karabük Belediyesi kendi yapar. Devlet yapacak diye beklersek bakın size anlatayım. 2009 senesinde terminalin önünde üst geçit olmaması sebebiyle en az 20 vatandaşımız vefat etmiştir. Oraya üst geçidi devlet mi yapacak, belediye mi yapacak? diye 20 sene tartışıldı. Biz 2009'da bir üst geçit yaptık ve bir daha orada hiç bir vatandaşımızın burnu dahi kanamadı" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:52 Kaynak: İHA

Safranbolu, Rafet Vergili, Karabük, Politika
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