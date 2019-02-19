Son Dakika Haberleri: Vergili İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Bir Araya Geldi

Vergili İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Bir Araya Geldi

1 saat önce

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Vergili İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Vergili, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti.

Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:40 Kaynak: İHA

Rafet Vergili, Karabük, Ayvalık, Güncel
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