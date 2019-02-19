Vergili İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile Bir Araya Geldi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.



Başkan Vergili, İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personellerine ziyarette bulundu. Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti.



Karabük İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ve personelleri ise yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. - KARABÜK

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