Vergili ve Altınöz'den Malazgirt Zaferi mesajı - Son Dakika

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vergili, mesajında, "Malazgirt'te iman vardır, inanç vardır. Türklük bilincinin yanında yüksek İslam ahlak ve şuuru vardır." ifadelerini kullandı.

Her milletin geçmişinde önemli tarihlerin olduğunun altını çizen Vergili, "Büyük Türk milletinin şanlı tarihinin geçmişindeki en özel günlerden biri de hiç şüphesiz 26 Ağustos 1071'dir. Malazgirt Savaşı, 26 Ağustos 1071 tarihinde Alparslan tarafından yönetilen Selçuklu ordusu ile Bizans ordusu arasında gerçekleşmiş, Bizans İmparatorluğu'nun yenilgisi ve İmparator 4. Romen Diyojen'in esir düşmesiyle sona ermiştir. Bu zafer ile milletimize Anadolu'nun kapıları açılmış, şanlı ecdadımız canlarıyla kanlarıyla bu güzelim toprakları bizlere vatan kılmıştır. Bu cennet vatanı kanlarıyla canlarıyla bizlere vatan kılan şanlı ecdadımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, Malazgirt Zaferi'nin 949. yılını kutluyorum. Atalarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Altınöz de mesajında, 26 Ağustos 1071'de yakılan ateşin, 2071'e doğru güçlenerek kutlu davalarının yolunu aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.

Malazgirt'in bir başlangıç, büyük Türkiye'nin ayak sesi, kutlu fethin habercisi olduğunu vurgulayan Altınöz, mesajında şunları kaydetti:

"Malazgirt'te ecdadımızın bütün benliğini saran yüksek idealler, asırlar boyunca her mücadelede olduğu gibi, İstiklal Savaşı'mızda da bize rehber olmuş ve bu toprakların ilelebet vatanımız olarak kalmasını sağlamıştır. Şanlı mazimizden ilham alarak kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Malazgirt kahramanlarının sahip olduğu iyilik, dürüstlük, çalışkanlık, kardeşlik ve adalet duygularını her zaman yaşatacağına olan inancım tamdır. Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünü kutlarken, bu kutlu zafere önderlik eden büyük kumandan Sultan Alparslan'ı ve bu topraklar için toprağa düşen bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum."