Vergisel işlemlere yönelik bazı çok taraflı anlaşmaların yürürlük tarihleri belirlendi

Cumhurbaşkanı Kararlarıyla vergisel işlemlere yönelik bazı çok taraflı anlaşmaların yürürlük tarihleri tespit edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 21 Nisan 2017 tarihinde Paris'te imzalanan "Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"nın yürürlük tarihinin, Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca en erken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 3 Şubat 2020 olarak tespit edilmesi kararlaştırıldı.

Bir diğer kararla, 30 Aralık 2019 tarihinde Ankara'da imzalanan "Ülke Bazlı Raporların Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması"nın yürürlük tarihi, Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uyarınca en erken 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak üzere 18 Aralık 2020 olarak tespit edildi.