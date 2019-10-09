Son Dakika Haberleri: "Vergiye Gönüllü Uyum" Programı
Son Dakika Güncel 'Vergiye Gönüllü Uyum' Programı

"Vergiye Gönüllü Uyum" Programı

44 dakika önce

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen"Vergiye Gönüllü Uyum" Programı çerçevesinde Defterdarlık olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Sinop Defterdarı Naci Günaydın, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen"Vergiye Gönüllü Uyum" Programı çerçevesinde Defterdarlık olarak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Günaydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Vergiye Gönüllü Uyum" Programı çerçevesinde Vergi Haftası'nda yoğunlukta olmak üzere Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Şoförler ve Otomobilciler Odası üyeleri ile birlikte esnaf ziyareti ve toplantılar yapılarak vergi konusunda oluşan sorunlar ve çözüm önerileri hususunda eğitici programlar düzenlediklerini belirtti.

Sinop Defterdarlığı olarak, kanunların vermiş olduğu yetki çerçevesinde denetimleri sürdürdüklerini de aktaran Günaydın, "Çalışmalarımız ve denetimlerimiz, toplumda vergi bilincinin oluşması, kayıt dışı kalmış işletmelerin kayıt içine alınması, aynı zamanda vergisel yükümlülüklerini zamanında ve eksiksiz yerine getiren mükelleflerimizin de korunması ve ortaya çıkacak haksız rekabetin önüne geçmek amacıyla yapılmaktadır. Ayrca denetim faaliyetleri sırasında, mükelleflerimizden denetim ekiplerimize yardımcı olmaları konusunda da desteklerini bekliyoruz." dedi

Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Haftası, Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 01:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu anlattı! Erdoğan, Trump'a resti çekmiş
HDP'li Ahmet Türk'ün torunu Heja Türk'ten skandal paylaşım İsmi verilmeyen Türk yetkili açıkladı: Sınırdaki beton bloklar kaldırıldı Emine Bulut'un annesinin sözleri, salondakileri hüngür hüngür ağlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 14:31:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Vergiye Gönüllü Uyum" Programı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]