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"Veri güvenliği hasta güvenliği kadar önemli" - Son Dakika

"Veri güvenliği hasta güvenliği kadar önemli"

14.09.2021 11:01

Koru Sağlık Grubu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, veri güvenliğinin hasta güvenliği kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, sağlık ve sigortacılık sektöründe veri güvenliğinin doğru bir yere konumlandırılması ve mağduriyetlerin oluşmaması için Sigorta Acenteleri Sağlık Sigortaları...

Koru Sağlık Grubu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri, veri güvenliğinin hasta güvenliği kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, sağlık ve sigortacılık sektöründe veri güvenliğinin doğru bir yere konumlandırılması ve mağduriyetlerin oluşmaması için Sigorta Acenteleri Sağlık Sigortaları Değerlendirme Çalıştayı'nın düzenlendiğini belirtti.

Sağlık ve sigortacılık alanındaki kişisel verileri koruma uygulamaları ve karşılaşılan sorunlar Koru Sağlık Grubu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve sektör temsilcilerinin iş birliğinde mercek altına alındı. Bolu Koru Hotels'de gerçekleştirilen Sigorta Acenteleri Sağlık Sigortaları Değerlendirme Çalıştayı'nda sağlık alanındaki kişisel verilerin güvenliği değerlendirildi.

"AMAÇ MAĞDURİYETLERİN OLUŞMAMASI"

Günümüzde hasta memnuniyeti ve hasta güvenliğine yeni bir kavramın, veri güvenliğinin eklendiğine dikkat çeken Prof. Dr. Hasan Biri, "Sağlık ve sigortacılık sektöründe de veri güvenliğinin doğru bir yere konumlandırılması ve bu noktada mağduriyetlerin oluşmaması için sağlıklı bir sistemin kurulması bir zorunluluk olarak görülmektedir" diye konuştu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) çözüm odaklı yaklaşımının, karşılaşılan sorunların derinleşmesine fırsat vermeden tüm sektörlerde sağlıklı bir çalışma ortamı sağladığına vurgu yapan Prof. Dr. Biri, veri güvenliğinin hasta güvenliği kadar önemli bir süreç olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Biri, KVKK, TOBB ve sektör temsilcilerinin katıldığı çalıştayda sigortacılık ve hastaneciliğin 'kişisel verilerin güvenliği' konusunda yapabilecekleri ya da yapması gerekenlerin tartışıldığını söyledi.

"ACENTELER CİDDİ ANLAMDA ADIM ATIYOR"

TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Üyesi Mehmet Özgür Yılmaz da çalıştaydaki sunumunda sektörde bulunan acente sayıları ve çalışanları hakkında bilgi verdi. Türkiye'de şu anda yaklaşık 16 bin 600 sigorta acentesi bulunduğunu aktaran Yılmaz, "Bunların 6 bin 700'ü gerçek kişi acente, 9 bin 900'ü de tüzel kişi acente. 2008'de bu tam tersiydi. Demek ki gelinen noktada acenteler ciddi anlamda adım atıyor. Genel verilerde toplam 40 bin 740 civarında çalışanımız var. 20 bin civarında da teknik çalışan var" diye konuştu.

KVKK, TOBB, sigorta acenteleri ve Koru Sağlık Grubu'nun katıldığı çalıştay yapılan değerlendirme toplantısıyla son buldu.


Veri güvenliği hasta güvenliği kadar önemli

Türkiye, Sigorta, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Veri güvenliği hasta güvenliği kadar önemli' - Son Dakika


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