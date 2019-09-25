"Veri kaybetmek para kaybetmekle aynı şey"

Şirketlerin dijitalleşme yolculuğuna destek veren GlassHouse'un genel müdürü Alp Bağrıaçık, "Dijitalleşen dünyada veri kaybetmekle para kaybetmek aynı şey. Şirketlerin hızlı bir şekilde dijitalleşmesi gerekiyor ve dijitalleşmeyen şirketler yok olmaya mahkum olacaklar." dedi.

GlassHouse, dijital dönüşümün bugününü ve yarınını "GlassHouse Cloud Dijital Dönüşüm Zirvesi"nde masaya yatırdı. Zirve, şirketlerin bilişim teknolojisi (BT) yöneticilerini ve iş dünyasından profesyonelleri bir araya getirdi.

Zirvenin açılışında konuşan GlassHouse Genel Müdürü Alp Bağrıaçık, dijitalleşen dünyada veri kaybetmekle para kaybetmenin aynı şey olduğunu belirterek, "Dolayısıyla lider şirket olabilmenin yolu dijitalleşmeden geçiyor. Şirketlerin hızlı bir şekilde dijitalleşmesi gerekiyor ve dijitalleşmeyen şirketler yok olmaya mahkum olacaklar." dedi.

Bağrıaçık, şirketlerin rakiplerinden farklılaşması için iş süreçlerinde özgünlüğe odaklanması gerektiğini ifade ederek, "Bunun sonucunda şirketlerin BT yöneticilerinin dijitalleşmeye yatırım yapması gerekiyor. Orta ve uzun vadede baktığımızda Türkiye'nin ilk 10 ekonomi arasına girebileceğini düşünüyorum. Ekonomik büyümenin ön şartı dijitalleşmeden geçiyor." diye konuştu.

"BT birimlerinin özellikle buluta geçiş sürecinde uzman desteğine ihtiyacı var"



Bulut bilişim için dünya çapında yapılan yatırımların 3 yılda neredeyse 2 katına çıktığını aktaran Bağrıaçık, şunları kaydetti:

"Bulut bilişimle birlikte işletmeler artık büyük donanım maliyetlerine katlanmak zorunda değil, büyük BT yatırımları yapmalarına da gerek kalmadı. Bugün itibarıyla dünyadaki tüm şirketlerin yüzde 90'ından fazlası zaten bulut bilişim kullanıyor. Yapılan araştırmalar, BT yöneticilerinin bazı bilişim altyapılarını kendi kurumlarının ortamlarında barındırmayı tercih ettiğini ve bazı BT altyapılarını buluttan kaynak olarak tüketmeyi tercih ettiklerini gösteriyor. SAP HANA geçişleri, BT altyapılarının buluta geçişini hem dünyada hem de ülkemizde hızlandıracaktır."

Bağrıaçık, GlassHouse'un, sektördeki uzmanlığı ve 45 kişiden oluşan uzman mühendis ekibi ile gerek kurum içerisinde gerekse bulut ortamında destek verdiğini, özellikle üretim yapan kurumlarda ihtiyaç duyulan birden fazla bulut çözümü ihtiyacı için de hibrit bulut yetkinliği ve tecrübesi ile çözüm üretebilecek tek çözüm sağlayıcı konumunda olduğunu kaydetti.

"Türkiye'nin dijital dönüşümüne katkımızı sürdüreceğiz"

Alp Bağrıaçık, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de dijital dönüşüme pazar lideri olarak katkı sağlamaya hazır olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Genişleyen ve yeniden yapılanan kadromuzla BT dönüşümü konusunda ülkemizin ilk 500 şirketine hizmet sunarak 2019 yılında personel sayımızı iki katına çıkarmayı hedefliyoruz. Veri yedekleme ve iş sürekliliği alanında Türkiye'nin sektör lideri olarak, bulut bizim için bir operasyon modeli ve iş yapış şeklidir. Bizim modelimizde GlassHouse Cloud, hem Türkiye'de kendi kurduğumuz Tier 4-ready bulut ortamını hem de Microsoft Azure gibi ortaklarımız tarafından sağlanan ortamları kapsıyor. Kurulduğu 2004 tarihinden beri Türkiye'nin en değerli markalarının BT altyapı ihtiyaçlarını karşılayan GlassHouse, müşterilerinin bulut teknolojilerine geçişinde de BT birimlerine destek olmaya hazırdır. Bu amaçla ilerleyen süreçte bulut teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda sunduğumuz hizmetleri yurt dışına taşımak da önümüzdeki dönem hedeflerimiz arasında."

Verilen bilgiye göre, 2020 itibarıyla işletme ve kurumların iş yükünün yüzde 92'si bulut veri merkezleri tarafından karşılanacak, sadece yüzde 8'i geleneksel veri merkezleri tarafından işlenecek.