Veri kaybı riski yüzde 70 Nasıl azaltılır? Uzmanından kritik açıklamalar

17.05.2026 19:23
Kurumların dijitalleşme yatırımları hız kazanırken veri güvenliği her zamankinden daha kritik bir mesele haline geliyor. 17 yılı aşkın profesyonel deneyime sahip bulut teknolojileri uzmanı Sefa Teyek, veri kaybı riskinin doğru stratejilerle yüzde yetmişe kadar azaltılabileceğini belirterek şirketlere önemli uyarılarda bulundu. Teyek, bulut altyapısının doğru kurgulanmasının ve veri yönetimi süreçlerinin profesyonel biçimde ele alınmasının bu süreçte belirleyici rol oynadığını özellikle vurgu

Son yıllarda artan siber saldırılar, sistem hataları ve insan kaynaklı yanlışlar, şirketlerin veri kaybı yaşama ihtimalini ciddi ölçüde artırıyor. Uzmanlara göre pek çok kurum hâlâ yedekleme, versiyonlama ve felaket kurtarma planlarını yeterince etkin biçimde uygulamıyor. Bu durum yalnızca operasyonel aksamalara değil, aynı zamanda telafisi güç maddi ve itibar kayıplarına da zemin hazırlıyor.

VERİ KAYBINI ÖNLEMEDE 5 KRİTİK ADIM

Uzmanlara göre veri kaybı riskini en aza indirmek için şirketlerin atması gereken temel adımların başında düzenli ve otomatik yedekleme sistemleri geliyor. Bunun yanı sıra verilerin farklı lokasyonlarda saklanması, bulut tabanlı çözümlerle desteklenmesi, erişim yetkilerinin doğru yönetilmesi ve sistemlerin versiyonlama özelliğiyle donatılması da kritik önem taşıyor. Bu son adım, olası bir veri kaybı durumunda geri dönüş süreçlerini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Test süreçlerine verilen önem de bu bağlamda belirleyici bir faktör olarak öne çıkıyor; düzenli yapılan sistem testleri olası açıkları önceden tespit etmeyi mümkün kılıyor.

Gordion Teknoloji ve Avrupa'nın en büyük seyahat gruplarından biri olan FTI Group'ta kıdemli takım liderliği görevlerini yapmış olan Sefa Teyek, farklı sektörlerde edindiği birikimi bugün bulut teknolojileri alanında stratejik çözümler geliştirmek için kullanıyor. Trinetix bünyesinde büyük ölçekli projelerde veri yönetimi ve replikasyon süreçlerini yönetmiş olan Teyek, özellikle karmaşık veri yapılarının güvenli taşınması ve çoğaltılması üzerine kapsamlı çalışmalar yürütmüştür.

SEFA TEYEK: VERİ YÖNETİMİ BIR IT KONUSU DEĞİL, İŞ STRATEJİSİDİR

Teyek'e göre veri yönetimi salt teknik bir süreç olarak ele alınmamalı. "Veri yönetimi, doğrudan iş sürekliliğini etkileyen stratejik bir alandır. Doğru planlanmayan veri akışı ve yedekleme sistemleri şirketlerin operasyonlarını durma noktasına getirebilir" diyen Teyek, büyük projelerde veri replikasyonunun hayati önem taşıdığını belirtti. Teyek ayrıca şunları ekledi: "Bazı projelerde verinin yalnızca taşınması değil, tüm yapısıyla birlikte çoğaltılması gerekiyor. Bu süreçlerde hem geliştirme hem de test aşamalarını titizlikle yönetmek, veri kaybını önlemenin anahtarıdır."

Uzmanlar, veri kaybının kaçınılmaz bir risk olmadığını; doğru teknoloji, strateji ve kurumsal farkındalık bir araya geldiğinde büyük ölçüde önlenebileceğini vurguluyor. Bulut tabanlı çözümler, otomasyon ve doğru mimari tercihler sayesinde şirketler hem verilerini güvence altına alabiliyor hem de sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde edebiliyor.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
