Veri merkezi sektörü Data Center World Londra'da buluştu - Son Dakika
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Veri merkezi sektörü Data Center World Londra'da buluştu

03.03.2022 10:49
Veri merkezi sektörü Data Center World Londra'da buluştu

Veri merkezi sektörünün en büyük fuarı Data Center World Londra kapılarını açtı.

Veri merkezi sektörünün en büyük fuarı Data Center World Londra kapılarını açtı. Dijital endüstrinin geleceğini şekillendiren veri merkezi profesyonellerinin buluştuğu fuarda sektörün en ileri teknolojili ürün ve hizmetleri sergileniyor. Dünyanın önde gelen üretici ve tedarikçilerinin katıldığı fuara; ortam izleme, güç dağıtım üniteleri ve enerji sistemleri ile ilgili ürünler üreten Exagate de katıldı.

15 yıl önce Ar-Ge firması olarak üretime başladıklarını ve süreç içinde veri merkezlerine özel sunulan ortam izleme ve kontrol çözümleriyle dünyanın birçok bölgesine ihracat yaptıklarını belirten Exagate 'in İş Geliştirme Müdürü Can Özdilek, "Kısa sürede sunduğumuz çözümler ile ülke sınırlarını aşarak, dünyanın birçok yerindeki veri merkezi projelerinde tercih edilir hale geldik" dedi.

DÜNYAYA İHRAÇ ETTİĞİMİZ ÇÖZÜMLERİMİZİ SERGİLİYORUZ

Dünya çapında tercih edilen ortam izleme, enerji izleme, PDU, IP PDU ürünlerini Data Center World Londra'da sergileyen Exagate 'in İş Geliştirme Müdürü Can Özdilek "Dijital çağın değerli hazinesi verinin artmasıyla, dünyanın dört bir yanında çok sayıda veri merkezi yükselmeye devam ediyor. Veri merkezi artışı her ne kadar pandemiyle ivme göstermiş olsa da biz Exagate olarak bu potansiyeli 15 yıl önce gördük ve sürekli geliştirebileceğimiz ileri teknolojili çözümler üretmek için Ar-Ge merkezimizi kurarak, üretim yapmaya başladık. Bugün Londra'da sektörün profesyonelleri ve iş liderleriyle bir araya geldik ve uzun zamandır dünyaya ihraç ettiğimiz çözümlerimizi sergiliyoruz. Türkiye'deki pazar liderliğimizi dünyaya da taşımak için yer aldığımız, sektörün nabzının attığı bu atmosferde olmak gurur verici. Çözümlerimiz büyük ilgi görüyor ve bunun sebebinin veri merkezlerinin en hassas noktasında yer almamız olduğunu düşünüyorum. Sunduğumuz çözümlerle veri merkezlerinde hem enerji verimliliği sağlıyor ve hem de sürdürülebilir dünya vizyonuna katkıda bulunuyoruz" diye konuştu.

Veri merkezi sektörünün en iyilerinin buluştuğu ve sektörün geleceğinin konuşulduğu Data Center World Londra Fuarı 2-3 Mart tarihleri boyunca tüm katılımcılara açık olacak.


Veri merkezi sektörü Data Center World Londra'da buluştu
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Araştırma Geliştirme, İhracat, Enerji, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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