Veri sektörü Data Center Expo Eurasia'da buluştu

Veri merkezi sektörünün profesyonelleri, İstanbul'da Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı'nda bir araya geldi.

Avrupa, Asya ve Afrika arasında veri trafiğinin saklanması ve taşınması konusunda Türkiye'nin veri merkezi olması amacıyla İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Data Center Expo Eurasia 2019 Fuarı, yerli ve yabancı sektör profesyonellerini buluşturdu.

Fuar, 1 Aralık'a kadar dört gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarda, aralarında kamu kuruluşlarının da yer aldığı katılımcılar, son teknolojilerini sergiliyor.

Ayrıca, fuar süresince gerçekleştirilecek oturumlarla sektöre dair gelişmeler ve çalışmalar profesyoneller tarafından ele alınacak.

- "Veri merkezi sektörü dijital ekonominin ana damarı"

Data Center Expo Eurasia Proje Müdürü Savaş Kemal Burkay, Turkcell'in "İletişim ve Teknoloji Sponsorluğu"nda Türkiye'de ilk kez düzenlenen fuarın gördüğü ilgiden son derece memnun olduğunu belirterek, Türkiye'de bu alandaki yatırımların hızla çoğaldığını kaydetti.

Veri merkezi sektörünün dijital ekonominin ana damarı olduğunu belirten Burkay, "Türkiye'de bu alanda çok önemli yatırımlar yapılıyor. Coğrafi avantajımız nedeniyle doğru yatırımlarla tüm Orta Doğu, Doğu Avrupa, Balkanlar, Körfez ülkeleri ve Kuzey Afrika'nın en önemli merkezi olacağız. Bu nedenle ilk kez düzenlenen bu fuar, yerli ve yabancı yatırımcıların ve profesyonellerin büyük ilgisini çekti." ifadelerini kullandı.

Burkay, fuara kamu kuruluşlarının da ilgisinin büyük olmasından dolayı son derece memnun olduklarını aktararak, katılımcılar arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun da yer aldığını belirtti.

- "Yabancı yatırımcıların gözü Türkiye'de"

Türkiye'nin kamu ve özel sektör yatırımlarıyla veri merkezi sektöründe en hızlı büyüyen ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek Burkay, şunları kaydetti:

"Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı'nda, Türkiye'nin bölgesel veri merkezi üssü olması ve bulut bilişiminin yaygınlaştırılması hedefi yer aldı. Bu önemli bir fırsat. 6 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 'Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri' başlıklı Cumhurbaşkanlığı genelgesinde de verilerin korunmasına ve önemine dair detaylı paylaşımlar yapılmıştı. Türkiye Avrasya'nın veri merkezi olma yolunda. Yabancı yatırımcıların gözü ülkemizde. Böyle bir zamanda bu önemli projeyi hayata geçirdiğimiz için çok mutluyuz."