Son Dakika Haberleri: "Veri Temelli Kent Yönetimi ve Katılımcılık Çalıştayı"
Son Dakika Yaşam 'Veri Temelli Kent Yönetimi ve Katılımcılık Çalıştayı'

"Veri Temelli Kent Yönetimi ve Katılımcılık Çalıştayı"

6 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından belediye başkan yardımcıları, belediye birim amirleri ve çalışanlarına yönelik, Veri Temelli Kent Yönetimi ve Katılımcılık Çalıştayı gerçekleştirildi.

Bilecik Belediyesi tarafından belediye başkan yardımcıları, belediye birim amirleri ve çalışanlarına yönelik, Veri Temelli Kent Yönetimi ve Katılımcılık Çalıştayı gerçekleştirildi.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitim programında; Beşiktaş Belediyesi'nden uzman görevliler ile Karaoğlan Gençlik Merkezi Koordinatörü Volkan Altınok tarafından bilgiler verildi.


Vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmetin verilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerde teorik bilginin ardından yüz yüze ortak akıl ve grup çalışmaları yapıldı. - BİLECİK

Beşiktaş Belediyesi, Şeyh Edebali, Bilecik, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:26 Kaynak: İHA
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