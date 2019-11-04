Bilecik Belediyesi tarafından belediye başkan yardımcıları, belediye birim amirleri ve çalışanlarına yönelik, Veri Temelli Kent Yönetimi ve Katılımcılık Çalıştayı gerçekleştirildi.



Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen eğitim programında; Beşiktaş Belediyesi'nden uzman görevliler ile Karaoğlan Gençlik Merkezi Koordinatörü Volkan Altınok tarafından bilgiler verildi.



Vatandaşlara daha sağlıklı ve kaliteli hizmetin verilmesi amacıyla düzenlenen eğitimlerde teorik bilginin ardından yüz yüze ortak akıl ve grup çalışmaları yapıldı. - BİLECİK