Son Dakika Haberleri: Vericiye Bakım Yapmak İçin Çıktığı 45 Metre Yükseklikten Düşerek Öldü

Vericiye Bakım Yapmak İçin Çıktığı 45 Metre Yükseklikten Düşerek Öldü

20 dakika önce

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Emin Mestan (45), vericide çanak değiştirip bakım yaptığı sırada 45 metrelik kayalık üzerinden zemine düşerek hayatını kaybetti.

Vericiye Bakım Yapmak İçin Çıktığı 45 Metre Yükseklikten Düşerek Öldü, System.String[]
BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, özel telekomünikasyon şirketinde çalışan evli ve 3 çocuk babası Emin Mestan (45), vericide çanak değiştirip bakım yaptığı sırada 45 metrelik kayalık üzerinden zemine düşerek hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Gedelek Mahallesi'nde meydana geldi. Özel telekomünikasyon şirketine ait vericide çanak değiştirmek için görevlendirilen 3 kişilik bakım ekibi, sabah saatlerinde çalışmaya başladı. Akşam saatlerinde bir süre mola veren ekip, tekrar çalışmaya başlamak için vericinin bulunduğu kayalığa tırmanmaya başladı. Bu sırada 45 metrelik yüksekliğe ulaşan Emin Mestan, kayalık zemine düştü. Ekip arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Mestan hayatını kaybetti. Mestan'ın cenazesi incelenmek üzerine Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

EKİPMANLARA EL KONULDU

Olay yerinde yapılan ilk incelemede Emin Mestan'ın vericiye tırmanırken bağlaması gereken 3 kemerden 2'sinin poşet içerisinde olduğu belirlendi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibi Mestan'ın kullandığı ve kullanması gereken ekipmanları soruşturma dosyası için korumaya aldı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:56 Kaynak: DHA

Orhangazi, Bursa, Güncel
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