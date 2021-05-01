Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar - Son Dakika

Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar

01.05.2021 15:19
Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar, System.String[]

Eskişehir'de halı yıkama işi ile uğraşan Odunpazarı'ndaki esnaf, tam kapanma döneminde çalışmak için yaptığı izin başvurularının olumlu sonuçlanmasına dayanarak binlerce metre kare halı topladı.

Eskişehir'de halı yıkama işi ile uğraşan Odunpazarı'ndaki esnaf, tam kapanma döneminde çalışmak için yaptığı izin başvurularının olumlu sonuçlanmasına dayanarak binlerce metre kare halı topladı. Ancak daha sonra gelen ekip, izinlerin iptal olduğunu söyleyince temizlemek için müşterilerden topladıkları binlerce metrekare halı ellerinde kaldı.

Halı yıkamacılar, tam kapanma günlerinde vatandaşlara hizmet vermek için bağlı oldukları Odunpazarı Kaymakamlığına izin başvurusunda bulundu. Ardından olumlu sonuçlanan başvuru neticesince vatandaşlardan binlerce metrekare halı toplanan halı yıkamacılar, tüm hevesleri ile çalışmaya başlamıştı. Ancak dün esnaf önce telefonla arandı, daha sonra İl Salgın Denetim Merkezinden geldiğini belirten 2 memur, verilen izinlerin iptal edildiğini söyledi. Halı yıkamacıların bu duruma tepki göstermesi ve yaşanan gerginlik üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Gelen polis ekibi ise halı yıkamacılara, alınan binlerce metrekare halının geri teslimi için sadece 1 gün izin verdi. Tepkili halı yıkamacıların bu kez izin aldıkları Odunpazarı Kaymakamlığına gittiklerinde bir sonuç alamadıklarını anlattılar. Mağdur halı yıkamacıları bu çelişkili durumun çözülmesi ve halıların teslimatı için birkaç gün daha izin verilmesini istiyor.

Halı yıkama işletme sahipleri adına konuşan Coşkun Akbardak, yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

"Pazartesi günü açıklanan tam kapanma ile beraber halı yıkamacı diğer arkadaşlarla birlikte valilik, kaymakamlık gibi gerekli mercilerden izin alıp çalışabilme adına yazılar yazdık. Kaymakamlık tarafından olumlu bir yanıt aldık. Gerekli belgelerimizi doldurduktan sonra başvuruda bulunduk ve başvurumuz olumlu olarak sonuçlandı. Elimizdeki belgelere güvenerek müşterilerden halıları toplayıp belirli gün aralıklarında dağıtım için sözleştik. Ancak dün gelen yetkililer tarafınca dükkanımızın kapanması gerektiği söylendi. Dükkanda bulunan halılar, daha önce almış olduğumuz, daha yıkanmamış halılar ne yazık ki bir gün içeresinde ya da 2 gün içeresinde teslim edilmesi mümkün olmayacak durumda. Bunun için yetkililerle görüşmek adına tekrar izin aldığımız kaymakamlığa gittiğimizde hiçbir yetkili ile görüşemedik. Sesimizi duyurmak adına sizden yardım istiyoruz."

"Biz halıları geri vermek için süre lazım"

Dün gelen yetkililerle yaşadıklarını anlatan Akbardak, "Dün öncelik olarak firmalarımız telefonla arandı ve kapatmamız gerektiği bildirildi. Biz bunun gerçekçi olduğunu inanmadık. Çünkü elimizde resmi evrak olduğu için bir telefonla dükkan kapanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonrasında bize İl Salgın Denetim Merkezinden geldiğini söyleyen iki yetkili memur izin belgelerimizi istedi. İzin belgelerimizi aslında kayıt ettirmek için vermiştik zaten. Elimizde fotokopileri mevcuttur. Biz de izin belgelerimizi vermeyeceğimizi; çünkü elimizde halıların olduğunu, müşterilerimizin ve bizim mağdur olduğumuzu, bu halıların dağıtılması gerektiğini söyledik. Beş, altı günde yaptığımız teslimatı bir günde yapmamız ne yazık ki mümkün değil. İzin istediğimizde de 'hayır, izinler iptal edildi' dendi. Yani ellerinde hiçbir resmi evrak olmadan izinlerimizin iptal edildiğini söylediler. Biz evraklarımızı vermeyeceğimiz söyleyince ekip çağırdılar. Ekiplerle yaptığımız görüşme sonucunda bir gün daha dağıtım için izin verildi. Ne yazık ki bu bir gün bize yetmiyor. Biz de kaymakamlığa tekrar gittik. Kaymakamlıkta içeriye dahi almıyorlar bizi. Yani şunu anlatmak istiyoruz kaymakama; 'Kaymakam bey, biz ekstra bir ayrımcılık istemiyoruz. Verdiğiniz izin ışığında söz verdiğimiz müşterilere halılarını geri götürmek istiyoruz' bu kadar. Biz bayramın soruna kadar izin istemiyoruz. Biz bu halıları 2-3 gün içinde topladık. Bu topladığımız halılar geri dağıtmamız lazım. Ben şimdi kendi müşterime anlatamam bu derdimi. Ben onlara 'iznimiz iptal edildi' dediğim zaman bunu müşterime anlatamam. Kendime anlatamıyorum ki müşterime anlatabileyim" diye konuştu.

Ellerinde binlerce metre kare halı var

Ellerinde birikmiş olan işler hakkında konuşan Akbardak, şunları söyledi:

"Belli bir metrekare zarfında çalışıyoruz biz. Kendi firmam adına konuşacak olursam burada 6-7 personelle beraber çalışıyorum. Tam bilmemekle beraber bin metrekare üstünde bir halı mevcut dükkanda. Bunların dağıtımı, kuruması, paketlenmesi, hazır hale gelmesi ne yazık ki en iyi şartlarda 4 ila 5 gün tutacaktır. Derdimizi bu şekilde anlatacağımız kimsemiz de olmadı karşımızda."

"Devletten bir yardım bekliyoruz"

Diğer bir halı yıkamacı Necip Söylemez ise yaşanan mağduriyetin giderilmesi için yetkililere seslendi. Söylemez, "Biz halı yıkamacı arkadaşları olarak direkt kapıdan alıp halıları kapıya teslimat yapıyoruz. Müşteri ile bir yakınlığımız yok. Paket servisleri serbest, ama halı yıkamacılara böyle bir yasak konuyor. Biz bunun da serbest olmasını istiyoruz. Bayram geliyor, herkesin yıkama ihtiyacı oluyor. Müşterilerimiz bu şekilde bizi arıyor. Arkadaşlar mağdur oldu. Halıları topladılar, teslimatı yapamıyorlar. Bu konuda devletten bir yardım bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar
Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar
Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar
Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar
Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar
Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar
Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar

Odunpazarı, Eskişehir, Memur, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Verilen izinler iptal edilince ortada kaldılar - Son Dakika


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