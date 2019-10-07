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Verilen sözler tek tek tutuluyor

15 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın seçim öncesi söz verdiği Yavuz Selim Mahallesi'ndeki park proje çalışmalarına başlandı.

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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın seçim öncesi söz verdiği Yavuz Selim Mahallesi'ndeki park proje çalışmalarına başlandı.


Başkan Turanlı, gerçekleştirdiği çalışmalar ile ilçe merkezine ve mahallelere yeni parklar kazandırmaya devam ediyor. Mahalle sakinleri için yeni bir dinlenme ve oyun alanı oluşturuluyor.


Yapımına yeni başlanan park içerisinde çocuklar için farklı oyun alanları tasarlanırken yetişkinler için spor ve dinlenme alanları yer alacak.


İlçeye yeni parklar kazandıran Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, Yavuz Selim Mahallesi'nde 3 bin 355 metre kare alan üzerine yapılacak yeni parkın içerisinde, muhtar evi, oturma alanları, çocuk oyun alanı, fitness spor aletleri, yeşil alanlar ve yürüyüş yolu yapılacak.


Başkan Turanlı, Yavuz Selim Mahalle sakinlerinin ihtiyacı olan park sıkıntısını belirterek mahallemize dinlenme ve yeşil alanlar kazandırarak özellikle çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının sayısını arttırmaya özen gösterdiklerini söyledi.


Turanlı, yeni parkın tamamlanmasının ardından mahalle sakinlerinin aileleri ile birlikte vakit geçirebileceği bir alana daha kavuşacaklarını belirtti. - ADIYAMAN

Yavuz Selim Mahallesi, Adıyaman, Kahta, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:10 Kaynak: İHA
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