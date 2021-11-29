Verilere dayalı içgörüler markaların dijital iletişimine kılavuzluk ediyor - Son Dakika

Dijital medya iletişiminde verilere dayalı stratejiler sunan içgörüler, markaların yol haritasını şekillendiriyor. Sensekit Proje Yöneticisi Sibel Kurtuldu, "Verilerin dünyasını anlamlandıran raporlarımızla dijital medya analizine yeni bir boyut getiriyoruz. Geliştirdiğimiz monitoring teknolojisi ile verileri olumlu/olumsuz şeklinde etiketleyip raporlamaya değil markaların asıl ihtiyacı olan içgörüyü ortaya çıkarmaya ve strateji önermeye odaklanıyoruz" dedi.

Saniyelerle yarışan dijital medya iletişiminde yeni stratejilerin belirlenmesinde verilere dayalı analizlerin büyük bir önemi bulunuyor. Verilerin karmaşık dünyasının, uzman analistler tarafından işlenip, deneyimli stratejistler ile anlamlandırılmasının önemine dikkat çeken Sensekit Proje Yöneticisi Sibel Kurtuldu, "Dijital medyayı takip ederek marka hakkında veri toplamak, tek başına bir anlam ifade etmiyor. Sensekit olarak yeni monitoring teknolojisiyle verilerden içgörü çıkararak stratejiler oluşturuyoruz. Markalara yeni yol haritaları sunuyoruz" dedi.

MARKALARIN 3'ÜNCÜ GÖZÜ OLUYOR

İçgörülere dayalı analizlerle çoğunlukla mail kutularında asılı kalan raporlara işlevsellik kazandırdıklarına değinen Sibel Kurtuldu, "Çoğu sosyal medya dinleme aracı maalesef sadece yüzeysel bilgi sağlıyor. Markalar işlevsel olmayan raporlarda kendilerinin ve rakiplerinin içgörülerini görememesinin yanı sıra pozitif ve negatifin ötesine geçemeyerek sosyal medyanın sunduğu verinin gerçek anlamını da yakalayamıyor. Yeni teknolojimizle ise markaların 3. gözü olarak sosyal medya analizlerini atıl olmaktan kurtarıyoruz. "Sense, Veriyi Anlamlandırır" mottosuyla verilerden içgörüyü yakalıyor, stratejistlerimiz aracılığıyla iletişim stratejilere dönüştürüyoruz. Markalara aksiyon önerileri sunarak dijital medya takibinin ötesinde danışmanlık hizmeti veriyoruz" dedi.

MARKALARI OLASI KRİZLERE KARŞI HAZIRLIYOR

İçgörülerin markaların mevcut ve gelecek iletişim çalışmalarına ayna tuttuğunu belirten Sibel Kurtuldu, "İçgörüler sayesinde markaları rakiplerinin önüne taşıyacak fırsatları da görebiliyoruz. Hızla harekete geçilmesi gereken krizler yaşandığında anlık bildirimler sunuyoruz. 10 yıllık derin tecrübemizle verilerin dünyasından aksiyon önerilerinde bulunarak markaları olası krizlere karşı hazırlıyoruz. Sadece markaların değil rakiplerinin de müşteri deneyimini yorumlayarak markaların ihtiyacı olan bilgi kaynağını sunuyoruz" dedi.