Verilere Göre, Başa Baş Yarışı Önde Tamamlıyoruz"
3 saat önce
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre, başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.
AK Parti
Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki
, "Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre, başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz inşallah." ifadelerini kullandı.
Sosyal paylaşım sitesi Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda Özhaseki, şunları kaydetti:
"Seçim Koordinasyon Merkezimize ulaşan verilere göre, başa baş geçtiği gözlemlenen yarışı önde tamamlıyoruz inşallah. Tüm sandık müşahitlerimiz sandık tutanakları için takiptedir. Kısa süre sonra resmi seçim sonuçları üzerinden konuşmak üzere, sağlıcakla..."
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:47 Kaynak: AA
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