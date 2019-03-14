Verimder Anadolu Buluşmaları
39 dakika önce
Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), Anadolu'da buluşmalarının 6'cısını Van'da düzenledi.
Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), Anadolu'da buluşmalarının 6'cısını Van
'da düzenledi.
Kentteki bir otelde basınla bir araya gelen dernek üyeleri, Türkiye
'de enerji verimliliği, tasarrufu ve ısı yalıtımı konularında bilgiler aktardı.
Toplantıda konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin
, Van gibi çetin kış koşullarına sahip illerde ısı yalıtımının önemli olduğunu söyledi.
Alkin, şöyle konuştu:
"Türkiye'de üretilen ve tüketilen enerji arasında uçurum var. Ülkemizde toplam enerjinin yüzde 37'si konut ve sitelerde tüketiliyor. Verimli kullanılmayan enerji, hem vatandaşın cebine hem de ülke ekonomisine zarar veriyor. Özellikle yılın neredeyse 6 ayı soğuk geçen illerimizde, tüketicilerin ısınma için harcadığı enerjiyi verimli kullanması çok önemli. Binalarda harcanan enerjiyi verimli kullanmak ve tasarruf etmek için en önemli araç ise ısı yalıtımdır. Özellikle kış aylarında ısıyı içeride tutmak amacıyla ısı yalıtımıyla evleri korumak gerekiyor. Isı yalıtımı yapan binalarda ısınma için yapılan harcamalarda yüzde 50 düşüş gözlemleniyor."
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 04:06 Kaynak: AA
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