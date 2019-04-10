Son Dakika Haberleri: Verimder Anadolu Buluşmaları

Verimder Anadolu Buluşmaları

1 saat önce

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılıyor.

Verimder Anadolu Buluşmaları, System.String[]
Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri faturalarında yaklaşık yüzde 50'ye varan tasarruf elde edebiliyor." dedi.

VERİMDER Anadolu Buluşmaları'nın yedincisi Konya'da düzenledi. Kentteki bir otelde basınla bir araya gelen dernek üyeleri, Türkiye'de enerji verimliliği, tasarrufu ve ısı yalıtımı konularında bilgiler aktardı.

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, toplantıda yaptığı konuşmada, derneğin enerji verimliliğiyle ilgili çalışmalar yaptığını söyledi.

Anadolu'yu karış karış gezerek enerji verimliliğini anlattıklarını vurgulayan Alkin, binalarda yalıtım konusuna dikkat çekmek istediklerini bildirdi.

Faturalarda yüzde 50'ye varan tasarruf mümkün

Alkin, yaptıklarının bir farkındalık yolculuğu olduğunu, her kurtardıkları binanın cari açığa pozitif bir katkı sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugün vatandaşın cebinden çıkan paranın büyük bir kısmı ısıtılamayan ya da soğutulamayan evlerden uçup gidiyor. Yapılarda en fazla enerji kaçağı ısı yalıtımı olmayan binalarda oluşuyor. Binalarda tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 80'i ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılıyor. Isı yalıtımı yapan bina sahipleri faturalarında yaklaşık yüzde 50'ye varan tasarruf elde edebiliyor."

Enerji ihtiyacının makul boyuta indirilmesi gerektiğine işaret eden Alkin, enerji tasarrufu ile dışa bağımlılığın azaltabileceğinin altını çizdi.

"Binaların da yüzde 85'i doğru düzgün yalıtılmış değil"

Alkin, Türkiye'deki enerjinin yüzde 40'ının binalarda tüketildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Binaların da yüzde 85'i doğru düzgün yalıtılmış değil. Enerjiyle ilgili hem ısıtma hem de soğutma anlamında ciddi bir tüketim var. Yalıtamadığımız her bina ve konut bize cari açık olarak geri dönüyor. Bir yerlerden tasarruf etme gereği çok net ortaya çıkıyor. Hem mal sahiplerini, kat maliklerini hem de yeni inşaat yapacak olanları, düzgün malzeme kullanarak Avrupa standartlarına getirip, yılda 7 milyar dolara yakın cari işlemlerde bir tasarruf yaratma imkanına ikna etmemiz lazım."

Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacının yüzde 47'sinin doğal gazdan elde edildiğini dile getiren Alkin, "Diplomatik duruşumuz ihtiyaçlarımızla doğru orantılı. Türkiye'yi enerji tasarrufu sayesinde daha az bağımlı hale getirebiliriz. Bunun için enerji tasarrufunda adeta bir milli mücadele başlattık." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:52 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Elektrik Faturaları Cep Yakıyor! Enerji Bedelinin İki Katı Kadar Ekstra Ücret Alınıyor Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı Erdoğan Talimat Verdi, Ahlat'ta Cumhurbaşkanlığı Köşkü İnşaatı Başladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 14:33:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Verimder Anadolu Buluşmaları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]