BALIKESİR - VERİMDER, Balıkesir'de enerji verimliliğine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, "Enerji verimliliğini 20 milyon civarındaki haneye bölerek ve finansmanını da Dünya Bankası gibi kuruluşlardan sağlayıp ucuza mal edersek senede cari açığımızı 5 ila 7 milyar dolar arasında daraltma imkanımız var." dedi.

VERİMDER tarafından Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret sektörlerinin temsilcileri ve yerel yöneticilerin katılımıyla enerji verimliliğine yönelik "Anadolu Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Alkin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'de bulunan 20 milyonu aşkın hanenin yüzde 80'den fazlasının enerjiyi verimli kullanmadığını söyledi.

Binalarda enerji tüketiminin, sanayiyi geçtiğini belirten Alkin, şöyle konuştu:

"Enerjiyi artık sanayiden çok binalarda kullanıyoruz. Kullanılan enerjinin yüzde 40'ından fazlası da binalarda tüketiliyor. 50 milyar dolar civarındaki enerji ithalatımızın yüzde 40'ı binalarda, konutlarda tüketiliyor. Bu durum maalesef cari açığımızı da büyütüyor. Daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlamalıyız. Enerji verimliliğini 20 milyon civarındaki haneye bölerek ve finansmanını da Dünya Bankası gibi kuruluşlardan sağlayıp ucuza mal edersek senede cari açığımızı 5 ila 7 milyar dolar arasında daraltma imkanımız var."

VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ise Türkiye'nin büyüyen bir ülke olduğu için enerjiye ihtiyacının da arttığını vurguladı.

Her alanında enerjinin verimli kullanılmasının şart olduğunu anlatan Korkmaz, "Nasıl bir araç alırken yakıt tüketimi önemliyse, bir daire alırken de o dairenin enerji tüketimi gerçekten son derece önemli çünkü enerji maliyetleri gün geçtikçe artıyor, bizim ihtiyacımız da buna göre artıyor. Bunun karşısında bizlerin daha az enerji ve yakıt tüketerek konfor koşullarımızdan da feragat etmeden aynı koşullarda yaşamımızı sürdürebilmek için enerji verimli konutlarda yaşamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe belediye başkanlarıyla eski yapıların bir an önce ısı yalıtımının sağlanması, yeni yapıların da usulüne uygun yapılmasını takip etmek durumunda olduklarını dile getirdi.

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın da katılımcılara hitap ettiği etkinliğe, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mehmet Ali Aşuk, Balıkesir Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Emrah Bilcanlı, Güney Marmara Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Abdullah Bekki katıldı.