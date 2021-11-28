BALIKESİR - VERİMDER'den vatandaşlara "Isı yalıtımını ihmal etmeyin" çağrısı - Son Dakika

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, ısı yalıtımının önemine dikkati çekerek, " Türkiye'de binalardaki enerji kullanımı sanayideki enerji kullanımını geçmiş, yüzde 40 civarında enerji tüketimi binalarda yapılıyor." dedi.

Alkin, derneğin düzenlediği "Anadolu Buluşmaları" etkinliği kapsamında geldiği Balıkesir'de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ısı yalıtımı konusunda iyi durumda olmadığını söyledi.

Türkiye'deki hanelerin yüzde 80'inden fazlasının enerjiyi verimli kullanmadığını dile getiren Alkin, "Sadece ısıtma anlamında değil, soğutma anlamında da aynı şeyi söyleyebiliriz. Bir evi soğutmanın ısıtmaya göre iki kat bedeli var." diye konuştu.

Prof. Dr. Alkin, binalarda doğru ısı yalıtımıyla tasarruf sağlanabileceğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Binaların yalıtımını düzgün yaparsak tasarruf sağlayabilir miyiz? Tabii ki sağlayabiliriz. Hatta ileride sıfır enerji tüketen binalara kadar gidebiliriz. En temiz enerji, kullanmadığımız enerjidir. Ne kadar az kullanırsak o kadar iyi. Türkiye'de binalardaki enerji kullanımı sanayideki enerji kullanımını geçmiş, yüzde 40 civarında enerji tüketimi binalarda yapılıyor. Demek ki biz şöyle yapacağız, 50 milyar dolarlık enerji ithalatımızı 20-22 milyar dolarlık kısmını eğer verimli hale getirirsek her yıl cari açıkta 7 milyar dolarlık bir daralma yaratabiliriz. Hatta bunun sayesinde fazla vermeye bile gidebiliriz."

VERİMDER Yönetim Kurulu Başkanı Çağdaş Korkmaz da yapılan anketlerde vatandaşların yüzde 65'inin tasarruf bilincinde olduğunu aktardı.

Isı yalıtımının yaz kış fayda sağladığını belirten Korkmaz, yapılan masrafın kısa sürede kendisini amorti ettiğini bildirdi.

"Dış cephe, pencere detayları, çatılarda ve bodrum katlarında ısı kayıpları söz konusu oluyor. Isı yalıtımı kış aylarında ısının dışarıya kaçmaması, yazın da dışarının sıcağının içeriye girmemesini sağlıyor." diyen Korkmaz, vatandaşların binalarında ısı yalıtımı ihmal etmemeleri gerektiğini vurguladı.