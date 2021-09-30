VERİMDER, Marmaris'te enerji verimliliğine yönelik farkındalık etkinliği düzenledi - Son Dakika

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Muğla'nın Marmaris ilçesinde sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret sektörü temsilcileri ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek yapılarda enerji verimliği konulu "Anadolu Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirdi.

İçmeler Mahallesi'ndeki bir otelde Dalmaçyalı sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, iklim değişikliğinin, enflasyon ve borçluluk üzerinde ciddi bir etkiye sahip olduğunu söyledi.

İklim değişikliğinin etkisiyle Marmaris gibi turistik bölgelerde mayıs ve nisan aylarının da yazlar gibi yaşanacağına dikkati çeken Alkin, şöyle konuştu:

"Kuraklıklar, yangınlar, seller, kasırgalar arkasında gıda sıkıntısı oluştu. Fiyatlar hızla yükseldi. İklim değişikliği sebebiyle doğal afetler olunca ticaret durdu. Ticaret durunca üretim durdu. Üretim durunca piyasada mal bulunmadı. İngiltere'de enerji krizi başladı. Çin'de elektrik kesiliyor. Türkiye'de henüz yok ama gerekli olursa mecbur kesilebilir. Enerji fiyatları da aldı başını gidiyor. Konutlardaki enerji kullanımı artıyor. Konutlarımızın yüzde 80'i enerji verimliliği açısından sınıfta kalmış durumda. Önümüzdeki dönemde iklim değişikliği nedeniyle enerji, kar, büyüme ve borç krizi getireceğini öngörüyorum."

Alkin, evlerde, iş yerlerinde, otellerde tasarrufa yönelmek gerektiğine vurgu yaparak, "Tasarruf ile tüketim bir birine karıştırılmamalı. Aynı randımanda daha az enerjiyle yapabiliriz. Türkiye'nin büyürken cari açık verme gibi yapısal bir sorunu var. Biz bu yapısal sorunu enerji verimliliği ile bir nebze azaltmak istiyoruz. Böylelikle daha az doğal gaz daha az petrol tüketiriz." dedi.

Toplantıya çevrim içi bağlanan İTÜ Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da ısınma, soğutma ve havalandırmada doğru malzeme kullanılması ve izolasyonun önemine değindi.

İzolasyonun, binanın ısınmasının yanında yazında soğutmasına katkı sunacak önemli bir konu olduğunu belirten Kadıoğlu, şunları aktardı:

"Bir derece ısınmada binalarda kışın yüzde 10 ısınma maliyeti düşüyor. Ancak yazın soğutma maliyeti yüzde 30 artıyor. Marmaris gibi bölgelerdeki sıcak hava dalgaları bina ve şehir konforunu sıkıntıya sokacağı için özellikle binaların ve caddelerin denize dikey yapılması çok önemli. Sokaklar denize dikey yapılmalı. Yeşil ve beton oranı çok önemli. Yeşil çatılar yapılmalı."

VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz ise halkı ve toplumu bilinçlendirmek için bu toplantıları il il ilçe ilçe yaptıklarını dile getirdi.