VERİMDER Samsun'da "Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenledi

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Başkanı Çağdaş Korkmaz, "Avrupa'da bir bina alınır ya da el değiştirirken insanlar o binanın enerji sınıfıyla ilgili fikir sahibi olmayı istiyorlar. Bizde daha çok bu konu otomobil sektöründe araç alıp satarken önemli." dedi.

VERİMDER Samsun'da sivil toplum kuruluşları, sanayi ve ticaret sektörü temsilcileri ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek yapılarda enerji verimliği konulu "Anadolu Buluşmaları" etkinliği düzenledi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan VERİMDER Başkanı Çağdaş Korkmaz, Türkiye'de 20 milyondan fazla konut olduğunu, bunun yüzde 70'ten fazlasının enerjiyi verimsiz kullandığını vurguladı.

Ülkede enerji verimli binalarda yaşandığında her yıl 6-7 milyar dolar gibi tasarruf sağlanabileceğini dile getiren Korkmaz, "O treni kaçırmış olabiliriz. Ama buna seyirci kalmamamız gerekiyor. En ucuz enerji harcanmayan, tasarruf edilen enerjidir. Konfor koşullarımızı koruyarak da tasarruf elde edeceğimiz birçok yatırım ve düzenleme yapabiliriz." diye konuştu.

"Binalarımızın yüzde 10-15'i enerji kimlik belgesini almış durumda"

Binalarda enerji verimliliği konusunda farkındalığın az olduğunu vurgulayan Korkmaz, şöyle devam etti:

"Binalarımızın yüzde 10-15'i enerji kimlik belgesini almış durumda, ağırlıklı yeni binalarda geçerli bu. Ne yazık ki burada farkındalık seviyemiz beklenenin altında. O yüzden bunu her toplantıda hatırlatıyoruz. Avrupa'da bir bina alınır ya da el değiştirirken insanlar o binanın enerji sınıfıyla ilgili fikir sahibi olmayı istiyorlar. Farkındalık çok daha yukarıda. Bizde daha çok bu konu otomobil sektöründe araç alıp satarken önemli. Biz aracın tüketimini önemsiyoruz ama yaşadığımız binaların enerji tüketimini ancak fatura geldiğinde buna şaşırarak tepki göstererek fark ediyoruz. Oysaki bu rakamları aşağıya almak yarıya azaltmak mümkün."

"Türkiye'de enerjinin yüzde 40'ından daha fazlası binalarda kullanıyor"

VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin de yapılarda enerji verimliliği farkındalığı oluşturmayı amaçlayan toplantılar yaptıklarını söyledi.

Binaları soğutmanın ısıtmaktan 2 kat daha masraflı olduğunu belirten Alkin, şunları dile getirdi:

"Türkiye'de enerjinin yüzde 40'ından daha fazlası binalarda kullanıyor. Sanayide kullanılan enerjiden daha fazlası binalarda kullanıyor. Elektrik enerjisinin 2000'li yılların başında yüzde 42'si doğal gazdan elde ediliyordu. Yüzde 30'lara kadar inmişti ama şimdi yüzde 35'e kadar çıktı. Tam da Rusya- Ukrayna krizi ortasında. Bir binayı soğutmak ısıtmaktan 2 kat daha masraflı. Biz tasarruf etmek için üşüyün ya da terleyin demiyoruz. Biz daha az enerji harcayarak aynı konforu sağlamayı anlatmaya çalışıyoruz. Karış karış da geziyoruz bütün Türkiye'yi. Tasarruf az harca demek değil."

Etkinlikte Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap Munyar da konuşma yaptı.