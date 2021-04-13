Verimiyle yüz güldüren Isparta elması 10 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika

Verimiyle yüz güldüren Isparta elması 10 ülkeye ihraç ediliyor

13.04.2021 11:43
Verimiyle yüz güldüren Isparta elması 10 ülkeye ihraç ediliyor, System.String[]

Türkiye'de elma üretiminde söz sahibi olan Isparta'da, ürün hem iç hem de dış piyasada tüketiciye ulaştırılıyor.

Türkiye'de elma üretiminde söz sahibi olan Isparta'da, ürün hem iç hem de dış piyasada tüketiciye ulaştırılıyor.

Kentteki yüzlerce ailenin geçim kapısı olan elmanın üretimi her geçen yıl yaygınlaşıyor. Gül, lavanta, domates, üzüm, kayısı ve karanfil üretimiyle güçlü bir tarım altyapısına sahip Isparta'da üretilen elma, soğuk hava depolarında yapılan yıkama ve paketleme işleminden sonra satışa hazır hale getiriliyor.

Aroması ve kalitesiyle tercih edilen elma, iç piyasanın yanı sıra dış piyasaya da yıllık 150 ton ihraç ediliyor.

"Ülkemizin ekonomisine katkı sağlanıyor"

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, büyük bir emek ve özveriyle üretimi yapılan elmaların özenle muhafaza edildiğini söyledi.

Bu yıl elma üretiminde 900 bin ton rekolteye ulaşıldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:

"İşleme tesislerimiz olmazsa bu elmaları muhafaza etmemiz mümkün değil. Elmalarımız soğuk hava depolarında muhafaza edilmezse hasattan sonra 15-20 gün içinde çürür. İlimizde yaklaşık 116 soğuk hava depomuz bulunuyor. Soğuk hava depolarında bekletilen elmaları yurt içi ve yurt dışına gönderiyoruz. İran, Irak, Hindistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Fas, Cezayir, Tunus, Libya gibi ülkelere bu elmaları ihraç ediyoruz. İhracatla istihdam sağlıyoruz. Böylelikle ülkemizin ekonomisine katkı sağlanıyor. Türkiye'de dört elmadan biri ilimizde üretiyoruz."

Selçuk, çalışmaları yeni tip koronavirüs tedbirlerine uyarak gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Elmanın toplanmasından muhafazasına kadar her şeye dikkat ediliyor

Soğuk hava deposu işletmecisi Yasin Aksünger de üreticinin bahçelerde topladığı elmaların soğuk hava depolarına sevk edildiğini dile getirdi.

Depoya gelen elmaların üç farklı şekilde soğutma yapıldığını belirten Aksünger, şöyle konuştu:

"Normal soğutmaya aldığımız elmalar, erken satılacak olan elmalardır. İlaçlı dediğimiz ürünlerse biraz daha dayanıklı ve uzun vadede satılacak elmalardır. İhracata en üst kalitedeki elmalar gönderiliyor. Bu işte önemli olan elmanın lekesinin olmaması. Hasat çok önemli, hasatta meyveyi toplarken bir zarar vermemek lazım. Parmak izi el beresi dediğimiz olayı yapmamak lazım. Bunlara dikkat etmezsek elma ne kadar düzgün olursa olsun ihracata gitmiyor."

Türkiye, Isparta, Domates, Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Verimiyle yüz güldüren Isparta elması 10 ülkeye ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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