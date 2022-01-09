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Vodafone, mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 28'e düşürdü - Son Dakika

Vodafone, mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 28'e düşürdü

09.01.2022 10:50
Vodafone, mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 28'e düşürdü

Vodafone Türkiye, şirket bünyesinde uyguladığı ve paydaşlarına sunduğu çözümlerle enerji verimliliği alanındaki çalışmalara katkıda bulunmaya ve çevresel performansını geliştirmeye devam ettiğini açıkladı.

Vodafone Türkiye, şirket bünyesinde uyguladığı ve paydaşlarına sunduğu çözümlerle enerji verimliliği alanındaki çalışmalara katkıda bulunmaya ve çevresel performansını geliştirmeye devam ettiğini açıkladı.  Nisan 2021 itibarıyla yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçen şirket, 2020-21 mali yılında baz istasyonlarında mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 28 düşürdü.

Son 2 yılda yenilenebilir enerji yatırımları 5 milyon TL'yi aşan şirket, enerji verimliliği ve maliyet tasarrufu sağlayan dijital ürün ve servisleriyle paydaşlarına ve çevreye katkıda bulunmaya devam etti.

Dijital, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir gelecek için amaç odaklı yaklaşımıyla değer yaratmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü duyurdu. Şirket içinde ve dışında uyguladığı çözümlerle enerji tasarrufunu artırmayı hedefleyen Vodafone Türkiye, 2020-21 mali yılında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımına geçerken, uyguladığı enerji verimliliği çalışmalarıyla da baz istasyonlarında mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 28 düşürdü. Son 2 yılda güneş enerjisi sistemlerine 5 milyon TL'yi aşkın yatırım yapan şirket, Türkiye'de şebekesinin tamamında yenilenebilir enerji kullanan ilk ve tek operatör olduğunu açıkladı.

TÜM ŞEBEKEMİZDE YÜZDE 100 YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIYORUZ

Enerji Verimliliği Haftası vesilesiyle açıklamada bulunan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Dijitalleşme; enerji tasarrufu, doğal kaynakların verimli kullanılması ve emisyon azaltımının anahtarı olarak konumlanıyor. COVID-19'un da hızlandırıcı etkisiyle artan elektronik cihaz ve mobil veri kullanımı, enerjiye olan talebi ve karbon emisyonlarını artırıyor. Bu talep doğrultusunda telekomünikasyon sektörünün enerji ihtiyacını fosil kaynaklar yerine yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması, enerji tüketimini düşüren teknolojilere yatırım yapması ve bu teknolojileri yaygınlaştırması, iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynuyor. Vodafone olarak, konuyu çok boyutlu ele alıyor, tüm şebekemizde yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyor, enerji tüketiminin yoğun olduğu teknoloji merkezleri ile baz istasyonlarındaki tüketimi düzenli takip ediyor ve düşürmek için projeler gerçekleştiriyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımları yapıyor, enerji yönetimini kurum içi politikalarımız ve ISO 50001 gibi uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Diğer yandan, enerji verimliliği sağlayan dijital ürün ve servislerimizle, müşterilerimizin tasarruf etmelerine ve karbon ayak izlerini azaltmalarına katkıda bulunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımız emisyon azaltımı faaliyetlerimizi mümkün kılıyor. Vodafone olarak, dijitalleşmenin gücünü kullanarak enerji tasarrufu konusunda değer katan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

YENİLENEBİLİR ENERJİYE 5 MİLYON TL'Yİ AŞKIN YATIRIM

Vodafone Türkiye, son 2 yılda yenilenebilir enerjiye 5 milyon TL'yi aşkın yatırım yaptı. Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Veri merkezlerinde şebekeden alınan enerjinin azaltılarak kullanılan enerjinin güneş enerjisi ile üretilmesini hedefleyen Vodafone, Adana ve Esenyurt'taki veri merkezlerinde yüksek verimli monokristal yapıda PV paneller kullanarak güneş enerjisi tesisleri kurdu. Vodafone, önümüzdeki dönemde İstanbul, İzmir, Adana, Tuzla ve Diyarbakır'daki 5 ana teknoloji merkezinde hayata geçireceği yenilenebilir enerji yatırımlarıyla toplam 2 Megawatt kurulu güce ulaşmayı, yıllık yaklaşık 3 Gigawatt saat yeşil enerji üretmeyi, yıllık yaklaşık 1.451 ton karbon salımının önüne geçmeyi hedefliyor. Ayrıca, baz istasyonlarındaki yenilenebilir enerji yatırımlarını da sürdüren Vodafone Türkiye 2020-21 mali yılında güneş enerjili hibrit sistemleri devreye alarak yenilenebilir enerji kurulu güç kapasitesini %18 artırdı. Şirket, rüzgar ve güneş temelli yenilenebilir enerji çözümleri ile diğer enerji alternatiflerini kullanarak, karbon salımını minimize edecek çalışmalarına devam ediyor" bilgilerine yer verildi.

Vodafone, Türkiye genelinde 12 veri merkezi, 15 ofis binası ve 25 binden fazla baz istasyonunda tüketilen elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ediyor.

GRUP İÇİNDE ISO 50001 SERTİFİKASI ALAN İLK ÜLKE

2020 itibarıyla Esenyurt, Tuzla, İzmir, Ankara, Adana'da bulunan teknoloji merkezlerinin ve yaklaşık 25 bin baz istasyonunun ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi'ne ilişkin sertifikalandırma süreçlerini tamamladığını duyuran Vodafone Türkiye, Vodafone Grubu içinde baz istasyonları ve ana teknoloji merkezlerinin tamamında bu sistemi devreye alan ilk ülke olduğunu açıkladı.

VERİ MERKEZLERİNDE AKILLI ENERJİ YÖNETİMİ

Vodafone, enerji verimliliği projeleriyle operasyonlarında sera gazı emisyonlarını azaltıyor. Şirketin konuya ilişkin açıklamasında, "Veri merkezlerindeki soğutma altyapısını Yapay Zeka ile kontrol eden Vodafone, Makine Öğrenmesi algoritmaları yardımıyla aşırı sıcak ve soğuk noktaları tespit ederek soğutmayı verimli şekilde yapıyor. Bu teknoloji sayesinde Vodafone, veri merkezlerindeki klimaların Yapay Zeka ile entegrasyonu ile %30'a varan enerji tasarrufu elde etti. Diğer yandan, VFD (Variable Frequency Driver) uygulaması sayesinde veri merkezlerindeki konvansiyonel soğutma ünitelerinin fan hızları VFD üniteleri değişken hızlı hale getirilerek %14 enerji tasarrufu sağlandı. Vodafone ayrıca, 5 büyük veri merkezinde aydınlatma armatürlerini LED ile değiştirerek yılda 480 MWh enerji tasarrufu sağlamayı hedefliyor" denildi.

AKILLI ENERJİ SAYAÇLARIYLA KARBON TASARRUFU

Vodafone, Nesnelerin İnterneti alanında sunduğu çözümlerle müşterilerinin çevresel ayak izlerini azaltmalarına yardımcı oluyor. Vodafone'un sunduğu akıllı enerji sayaçları, hane halkının ve işletmelerin enerji kullanımlarını takip edip düşürmelerini sağlarken, enerji faturalarını ve enerji üretiminin çevresel etkilerini azaltıyor. Dünya çapında 12 milyonun üzerinde akıllı enerji sayacını birbirine bağlayan Vodafone'un IoT platformları, 2020 mali yılında yaklaşık 1,6 milyon ton karbon tasarrufu sağladı.


Vodafone, mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 28'e düşürdü
Vodafone, mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 28'e düşürdü
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Yenilenebilir Enerji, Vodafone, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vodafone, mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 28'e düşürdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vodafone, mobil veri başına tüketilen enerji miktarını yüzde 28'e düşürdü - Son Dakika
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