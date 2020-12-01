Verimli sütü olan keçi elde etmek üzere melez çalışması yapılıyor - Son Dakika

Verimli sütü olan keçi elde etmek üzere melez çalışması yapılıyor

01.12.2020 14:15
Verimli sütü olan keçi elde etmek üzere melez çalışması yapılıyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ta dondurmanın ana maddesi olan sütün kalitesi için oluşturulan keçi üretim çiftliğinde, iki ırkın melezlenmesiyle verimli sütü olan bir tür elde edilmesi hedefleniyor.

Kahramanmaraş'ta dondurmanın ana maddesi olan sütün kalitesi için oluşturulan keçi üretim çiftliğinde, iki ırkın melezlenmesiyle verimli sütü olan bir tür elde edilmesi hedefleniyor.

Keçi sütünün kaliteli ve aromatik olarak elde edilmesi için Mado tarafından Türkoğlu ilçesine bir çiftlik kuruldu.

Farklı türlerden çeşitli keçilerin bulunduğu çiftlikte, yılın 365 günü süt alınıyor.

Araziye ekilen aromatik bitkiler sayesinde, dondurmanın içerisindeki sütün kalitesi ve aroması da lezzetlendiriliyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri, çiftliğe bir ziyaret gerçekleştirdi.

Mado Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, dondurmacılıkta keçi sütünün çok önemli olduğunu ve Kahramanmaraş'ta iyi bir dondurma yapılabilmesi için sütün kaliteli olması gerektiğini vurguladı.

Önceki gibi süt getiren kimsenin olmadığını ifade eden Kanbur, bunun bir ihtiyaç haline geldiğini ve bu yüzden çiftlik kurduklarını, burada iki ırkın melezlenmesiyle "Mado beyazı" ismini verecekleri bir tür elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kanbur, çiftliğin hastalıktan ari olduğunu ve denetlendiğini dile getirdi.

Üretim yapacak olan çiftçilere seslenen Kanbur, hem süt hem de keçi olarak 10 yıl boyunca alım garantisi verdiğini, herkese bu şekilde istihdam sağlamak istediklerini kaydetti.

Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Bakır da Mado çiftliğinin uzun yıllardan beri keçi yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Bakır, iki ırkın melezlenmesiyle elde edilecek türle ilgili çalışmaya işaret ederek, "Bu çalışmaların devamında süt verimi yüksek ırk oluşturmak için çalışmalar var. Üniversitemize de bu çalışmaları bir adım daha ileriye götürmek için davetleri oldu. Biz de Mado'ya bu konuda destek vereceğiz." diye konuştu.

Ziraat Fakültesi, Kahramanmaraş, Türkoğlu, Mado, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Verimli sütü olan keçi elde etmek üzere melez çalışması yapılıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! PKK'lı teröristlerin Sincar'a girdiği iddiası sonrası Irak yönetimi: Güvenlik güçleri Sincar'ın merkezinde konuşlanmaya başladı Rıza Çalımbay, G.Saray sözlerine açıklık getirdi: Hiçbir problemim yok Aliyev'den Fransa Senatosu'na Dağlık Karabağ tepkisi: Çok hoşlanıyorsanız Marsilya'yı onlara verin Önlemler sıkılaştı, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde vakalar sıfırlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek Mucize filmiyle ünlenen Seda Tosun bir zamanlar 'kedicik'miş Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım
Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı Fenerbahçeli Nabil Dirar, Club Brugge ile büyük ölçüde anlaştı         
14:13
64 gün yoğun bakımda kalan Başkan Böcek sosyal medya hesabından video paylaştı 64 gün yoğun bakımda kalan Başkan Böcek sosyal medya hesabından video paylaştı         
13:38
Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu Uğur'un diskalifiye edilmesinin ardından eleştirilerin hedefi olan Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu         
13:25
Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak Son Dakika! İstanbul'da yarından itibaren kamuda mesai saatleri 10.00-12.30 ile 13.00-16.00 olacak         
13:14
Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi Mahkeme, ağlıyor diye yastıkla bebeğini boğan annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi         
12:51
1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş 1.5 yaşındaki bebeğine alkol içiren annenin foyasını baba ortaya çıkardı: Para için yumurtalıklarını satıyormuş         
12:32
TÜBİTAK'ın geliştirdiği Ürün Takip Sistemi uygulamasıyla maskelerin tıbbi maske olup olmadığı öğrenilebilecek TÜBİTAK'ın geliştirdiği Ürün Takip Sistemi uygulamasıyla maskelerin tıbbi maske olup olmadığı öğrenilebilecek         
11:56
HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak HIV'li kan verildi, 12 yıldır enfeksiyonla yaşıyor! Talihsiz çocuğun en büyük hayali doktor olmak         
11:33
Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir         
11:20
AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı AVM'lere girişte HES kodu dönemi başladı         
10:52
Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım         
10:40
Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor         
10:29
Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun Son dakika! İYİ Parti'den asgari ücret zammı önerisi: 3 bin TL olsun         
10:15
396 KOBİ'ye 158 milyon TL'lik destek verilecek 396 KOBİ'ye 158 milyon TL'lik destek verilecek         
10:00
Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor Koronavirüs salgını nedeniyle organik turşular yok satıyor         
09:42
Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor Sanayinin 'Aylin ablası', yılda 1 milyon 300 bin şişe üretip ekonomiye 800 bin lira katkı sağlıyor         
09:41
Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek Sokak kısıtlamasında, 7 zorunlu hal dışında özel araçla şehirler arası seyahate izin verilmeyecek         
00:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2020 14:33:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Verimli sütü olan keçi elde etmek üzere melez çalışması yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei