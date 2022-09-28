Erzincan Ovası'nda silajlık mısırın üretim alanı genişliyor - Son Dakika
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Erzincan Ovası'nda silajlık mısırın üretim alanı genişliyor

28.09.2022 11:58

Verimli tarım arazilerine sahip Erzincan Ovası'nda alternatif yem bitkisi silajlık mısırın üretim alanı genişliyor.

Verimli tarım arazilerine sahip Erzincan Ovası'nda alternatif yem bitkisi silajlık mısırın üretim alanı genişliyor.

Kentte tarım ve hayvancılık yapan çiftçiler, arpa, buğday ve fiğ ekiminin yanında silajlık mısır da üretiyor.

Geçen yıl 25 bin 510 dekar alanda silajlık mısır ekimi yapıp 124 bin 991 ton ürün elde eden çiftçiler, bu sene ise ekim alanını 30 bin dekarın üzerine çıkardı. Biçerdöverlerle şu sıralar tarlalarında hasat yapan çiftçiler, bu yıl 150 bin ton rekolte bekliyor.

Ürettikleri yem bitkisinin bir kısmını kendi hayvanlarına yedirmek için ayıran çiftçiler, kalanını da besicilere pazarlıyor.

Erzincan Ziraat Odası Başkanı Tamer Geyik, AA muhabirine, verimli tarım arazilerinin bulunduğu Erzincan Ovası'nda her geçen yıl silajlık mısır üretiminin arttığını söyledi.

Silajlık mısırın hayvancılık sektörü açısından önemli olduğunu ifade eden Geyik, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz özellikle bu yıl yine ekim alanlarını artırdı. Bu yıl verim gayet güzel, üreticilerimiz de memnun. Silajlık mısır, bölgemiz iklimine uygun olması dolayısıyla üreticilerimiz tarafından rağbet görüyor. Erzincan bölgesinde çiftçilerimiz dönümde 6-7 ton ürün alıyor. Silajlık mısır hasat edildikten 1 ay-45 gün bekledikten sonra üzerleri açılıp hayvanlara yedirilmeye başlanıyor."

Tamer Geyik, ürünün süt üretimi yapan besiciler için önemli olduğuna işaret ederek, silajlık mısır tüketen hayvanın süt veriminin arttığını dile getirdi.

"Yem fiyatlarının pahalı olması nedeniyle çiftçiler mısır ekimine yöneldi"

Üretici Taner Yılmazçelik de bölge çiftçisinin hayvan yemlerine alternatif olarak silajlık mısır üretimine yöneldiğini söyledi.

Ürünü 4 ayın ardından biçmeye başladıklarını belirten Yılmezçelik, şunları kaydetti:

"Elde ettiğimiz ürünü daha sonra kamyonlarla taşıyoruz. Tabii bu ürünü toprak altında muhafaza edeceğimiz yerlerimizi önceden hazırlıyoruz. Buraya döktüğümüz silajlık mısırı hava almaması için brandayla kapatarak bir süre bekletiyoruz. Yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle çiftçiler silajlık mısır ekimine yöneldi. Şu anda mısır silaj fiyatları yemden daha uygun."

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Kaynak: AA

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan Ovası'nda silajlık mısırın üretim alanı genişliyor - Son Dakika

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