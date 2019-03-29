“Verimlilik için sertifikalı tohum üretimine ihtiyacımız var”

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, bunun yanında bitkisel üretim sürecinde, verimini ve dolayısıyla üretimini en çok etkileyen girdinin tohum olduğunu söyledi.

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, bunun yanında bitkisel üretim sürecinde, verimini ve dolayısıyla üretimini en çok etkileyen girdinin tohum olduğunu söyledi.

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