Son Dakika Haberleri: “Verimlilik için sertifikalı tohum üretimine ihtiyacımız var”

“Verimlilik için sertifikalı tohum üretimine ihtiyacımız var”

47 dakika önce

TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, bunun yanında bitkisel üretim sürecinde, verimini ve dolayısıyla üretimini en çok etkileyen girdinin tohum olduğunu söyledi.

“Verimlilik için sertifikalı tohum üretimine ihtiyacımız var”, System.String[]
TÜRKTOB Başkanı Savaş Akcan, bunun yanında bitkisel üretim sürecinde, verimini ve dolayısıyla üretimini en çok etkileyen girdinin tohum olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:47 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'den Skandal Türkiye Tasarısı: F-35 Transferi Durdurulsun Bakan Albayrak'tan, Merkez Bankasının Swap Kararıyla İlgili Açıklama: Normalize Oldu 1 Mayıs'tan İtibaren Mağaza Poşetleri de Market Poşetleri de 25 Kuruşa Satılacak Selahattin Demirtaş, Twitter'dan Seçmene Çağrı Yaptı: Günlük Siyasi Tartışmaları Sandığa Götürmeyin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:34:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: “Verimlilik için sertifikalı tohum üretimine ihtiyacımız var”
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]