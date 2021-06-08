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"Verimlilik Proje Ödülleri"ne bu yıl rekor başvuru geldi - Son Dakika

"Verimlilik Proje Ödülleri"ne bu yıl rekor başvuru geldi

08.06.2021 10:05

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 7'ncisini düzenlediği "Verimlilik Proje Ödülleri"ne bu yıl proje bazında toplam 468 ile rekor başvuru yapıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 7'ncisini düzenlediği "Verimlilik Proje Ödülleri"ne bu yıl proje bazında toplam 468 ile rekor başvuru yapıldı.

Bakanlık, verimlilik bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması, verimlilik konusunda yürütülen projelerin kamuoyuna duyurulması, uygulanmış projelerin sağladığı faydaların tanıtılması ve verimliliği artırma konusunda yürütülecek yeni projelerin teşviki hedefiyle 2014 yılından bu yana Verimlilik Proje Ödülleri veriyor.

Mikro, küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerle kamu kurum ve kuruluşları, son bir yılda tamamladıkları ürün veya hizmetlerin kalitesini, süreçlerinin performansını, ham madde, malzeme, enerji, sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğini ve karlılığını artırmaya, maliyetlerini azaltmaya, çalışma hayatının kalitesini iyileştirmeye yönelik gerçekleştirdikleri projeleriyle Verimlilik Proje Ödülleri'ne başvuru yapabiliyor.

Ödül başvurusu yapılan projeler, bağımsız değerlendiriciler tarafından inceleniyor. Bağımsız değerlendiriciler, kamu kurum ve kuruluşu, özel sektör, üniversite veya sivil toplum örgütü temsilcilerinden gönüllülük esasına göre alınan başvurular üzerinden Ödül Yürütme Komitesi tarafından uzmanlık alanları ve deneyimlerine göre seçiliyor. Projelerin ön değerlendirme ve yerinde inceleme aşamalarında görev yapıyor.

53 ilden başvuru geldi

Bakanlığın Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen Verimlilik Proje Ödülleri 2021 yılı başvuruları, 31 Mayıs itibarıyla tamamlandı.

Geçen yıl Kovid-19 salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen yarışmaya, bu yıl proje bazında toplam 468 başvuru yapıldı. Böylece bu yıl 7'ncisi düzenlenen yarışmada rekor kırılarak en yüksek proje başvuru sayısına ulaşıldı.

Başvuruların kategoriler bazında alındığı yarışmada, en fazla müracaat, "Büyük Ölçekli İşletmeler" kategorisinde oldu. Ayrıca 44 kamu kurumu da 61 projeyle Verimlilik Proje Ödülleri 2021'e başvuruda bulundu.

Bu yıl 53 ilden başvuru yapıldı. En çok başvuru İstanbul'dan geldi.

Bağımsız değerlendirici başvurularına yoğun ilgi

Verimlilik Proje Ödülleri 2021 sürecinde bağımsız değerlendirici olarak görev almak üzere 60 ilden toplam 282 başvuru ulaştı.

Başvuranların yüzde 42'si üniversitelerde görevli akademisyenler tarafından yapılırken yüzde 34'ü özel sektör çalışanlarınca gerçekleştirildi. En fazla bağımsız değerlendirici başvurusu Ankara'dan geldi.

Sonuçlar eylülde açıklanacak

Verimlilik Proje Ödülleri 2021'e başvurusu yapılan projelerin, "Verimlilik Proje Ödülleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" uyarınca Proje Yürütme Kurulu tarafından ön değerlendirmesi yapılacak ve uygun bulunanlar bağımsız değerlendiricilerce puanlanacak.

Ödül almaya hak kazanan projeler ise eylülde düzenlenmesi planlanan törenle ilan edilecek.

Enerji, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Verimlilik Proje Ödülleri'ne bu yıl rekor başvuru geldi - Son Dakika Ekonomi


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