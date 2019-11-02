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Verimlilik ve Teknoloji Fuarı

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Anadolu Üniversitesi (AÜ) standını ziyaret etti.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda Anadolu Üniversitesi (AÜ) standını ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, ATO Congresium'daki fuarda Anadolu Üniversitesi standı ziyaretçilerinin arasında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'unda bulunduğu bildirildi.

AÜ Stratejik Araştırmalar Merkezi (ANASAM) ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (SODİGEM) çalışmalarıyla yakından ilgilenen Bakan Kurum, AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'dan SODİGEM tarafından hazırlanan "Dijital Bir Terör Örgütü Olarak FETÖ" ile "FETÖ Mensuplarının Barış Pınarı Harekatı Paylaşımları" çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bakan Murat Kurum, SODİGEM ve ANASAM'ın çalışmalarının çok önemli ve değerli olduğunu söyleyerek, Anadolu Üniversitesini tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Verimlilik ve Teknoloji Fuarı 2019'da yer alan AÜ standını ziyaret etti. Bakan Dr. Kasapoğlu AÜ Açıköğretim Sistemi hakkında bilgi aldı.

Kasapoğlu, SODİGEM Müdürü Prof. Dr. Levent Eraslan'dan birimin çalışmalarını dinledi. Merkez tarafından hazırlanan "100 Oyun Dijital Oyunlar Rehberi" kitabı ile "Ebeveynler için Tehlikeli Dijital Oyunlar Bilgilendirme Kitapçığını" inceledi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:16 Kaynak: AA
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