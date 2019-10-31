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Verimlilik ve Teknoloji Fuarı - Detay

6 saat önce

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış öncesi salondan detaylar ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı açılış öncesi salondan detaylar

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Verimlilik ve Teknoloji Fuarı - Detay

Ankara Ticaret Odası, Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 12:26 Kaynak: AA
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