Son Dakika Haberleri: Verizon Android Cihazlar İçin Oyun Akış Hizmeti Test Ediyor

Verizon Android Cihazlar İçin Oyun Akış Hizmeti Test Ediyor

1 saat önce

Verizon Android Cihazları Hedefleyen Oyun Akış Hizmetini Test Ediyor 5G Mobil Cihazlarda Online Oyun Keyfini Arttırıyor.

Verizon Android Cihazlar İçin Oyun Akış Hizmeti Test Ediyor, System.String[]
Verizon Android Cihazları Hedefleyen Oyun Akış Hizmetini Test Ediyor


5G Mobil Cihazlarda Online Oyun Keyfini Arttırıyor.

TheVerge haberine göre, Verizon online oyun akış hizmetine sessiz sedasız giren son şirket, Nvidia Shield set-top box kutularını alan müşterilere test için sessiz sedasız yeni online oyun hizmetini test ettiriyor.

Verizon, bulut tabanlı yeni hizmeti test ediyor!

Yeni platformda 135'den fazla oyun yer alıyor. Yeni Oyun Akış Hizmetine NVidia Shield'a önceden yüklenmiş Verizon Gaming Uygulaması ile erişilebiliyor. Android cihazlar içinse bu uygulama Google Play'de bu ayın sonunda yer alacak.

5G Mobil Cihazlarda Online Oyun Keyfini Arttırıyor – Verizon Android Cihazlar için Oyun Akış Hizmeti Test Ediyor


Verizon ismi özellikle Mobil Operatör ön planda ve Geniş Bant hizmeti – 5G'yi müşterilerine sunmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla Verizon Gaming bu alanda faliyet gösteren Microsoft, Google, Electonic Arts, Nvidia gibi devlerin arasına katılmış oluyor.

Verizon'un oyun kütüphanesinde hangi oyunlarına yada hangi tür oyunların yer alacağı henüz belli değil. Hizmetin ekran görüntülerinde Fortnite, BattleField, GTA, FIFA gibi oyunlar görülüyor.

Benzer platformları olan diğer şirketlerin aksine Verizon, özellikle 5G yatırımı sonrasında, Oyun hizmetini 5G Ağlar için Optimize etmeye oldukça istekli görülüyor. 

Mobil cihazlar için üst düzey oyun konsolları görmeye başlayabiliriz. 5G nin nimetleri kendini göstermeye başlayacak. 2019 5G yılı olacak.

TNW

Verizon Android Cihazlar için Oyun Akış Hizmeti

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 03:25 Kaynak: Teknotalk.com

Nvidia, Teknoloji
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