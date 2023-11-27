Vermont\'ta Üç Filistinli Öğrenciye Silahlı Saldırı: Şüpheli Gözaltında, Nefret Suçu Araştırılıyor

Vermont'ta meydana gelen bir olayda, üç Filistinli öğrencinin vurulmasıyla ilgili polis, şüpheli olarak Jason J. Eaton'ı gözaltına aldı. Şehir belediye başkanına göre, bu olay olası bir nefret suçu olarak araştırılıyor. Jason J. Eaton, üniversitelerde okuyan üç erkek öğrenciyi Cumartesi gecesi beyaz bir adam tarafından ateş açılarak yaraladı. İki kurban Filistin kaffiyehs takıyordu.

Gençler, saldırıdan hemen önce aile üyelerine İngilizce ve Arapça'nın bir karışımıyla konuştuklarını söyledi. Ailelerinin sözcüsüne göre saldırgan, saldırıdan önce hiçbir şey söylemeden dört kez ateş etti.

Yetkililer, iki kurbanın durumlarının stabil olduğunu, üçüncü kurbanın ise çok daha ciddi yaralar aldığını belirtti. Gözaltı sonrasında polis, Eaton'ın ikametini aradıklarını ve saldırının apartman binasının önünde gerçekleştiğini açıkladı.

Burlington polis şefi Jon Murad, kimse bu olaya bakıp saldırının nefretle motive edilmiş bir suç olmadığını düşünemez" dedi. Belediye Başkanı Miro Weinberger, saldırının nefretle motive edilmiş olma olasılığının "tüyler ürpertici" olduğunu ve soruşturmanın bu yönde yoğunlaştığını söyledi.

Burlington polisi, öğrencilerin Filistin kökenli oldukları ve ikisinde kaffiyeh takan iki kişi oldukları dışında, "şüphelinin motivasyonuna dair ek bilgiye sahip olmadıklarını" belirtti.

Burlington polisi, kurbanların isimlerini açıklamadı. Kurbanların aileleri, Hisham Awartani, Kinnan Abdalhamid ve Tahseen Ahmed olduklarını açıkladı.

Batı Şeria'daki özel bir okul olan Ramallah Friends School, üç öğrencinin de orada okuduklarını belirtti. Şu anda üniversite üçüncü sınıf öğrencileri olan Awartani Brown Üniversitesi'nde, Abdalhamid Pennsylvania'daki Haverford College'da ve Ahmed Connecticut'daki Trinity College'da okuyor.

Aileler, üç gencin akşam yemeği için Awartani'nin büyükannesinin evine gittiklerini, saldırıdan önce birlikte bir fotoğraf çektiklerini ve akşam yemeği için ayrılmadan önce bu fotoğrafı Hisham'ın ebeveynlerine gönderdiklerini belirtti. Awartani'nin büyük amcası ve Filistin Yönetimi'nin eski eğitim bakanı Marwan Awartani, Hisham'a isabet eden kurşunun omuriliğine temas ettiğini ve alt vücudunun hissini kaybettiğini söyledi. Hisham, Pazar akşamı hastaneye kaldırıldı ve Brown Üniversitesi Başkanı Christina H. Paxson'ın açıklamasına göre "yaralarını atlatacak" şekilde bekleniyordu.

Ahmed göğsüne isabet etti, Abdalhamid ise hafif yaralar aldı. Aileler, olayın bir nefret suçu olarak araştırılmasını yetkililerden talep etti. "Neden Filistin kaffiyehi takan çocukları vursun ki?" diye sordu Marwan Awartani bir röportajında.

Vermont Bölgesi Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Nikolas P. Kerest, ofisinin adalet bakanlığının Medeni Haklar Birimi ile iş birliği yaparak saldırının federal bir suç olup olmadığını belirleyeceğini söyledi.