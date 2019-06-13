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"Verni Art Salon" açıldı

4 saat önce

Osmanlı döneminde gemi yapım malzemelerinin ve ticaret mallarının deposu olarak kullanılan bina restore edilerek oluşturulan Verni Art Salon açıldı.

Osmanlı döneminde gemi yapım malzemelerinin ve ticaret mallarının deposu olarak kullanılan bina restore edilerek oluşturulan Verni Art Salon açıldı.
Sultanahmet'te bulunan galerinin açılışı, ressam Reza Hemmatirad'ın "Sinan'ın İstanbul'u" koleksiyon sergisiyle yapıldı.
Tarihi dokusu korunarak yenilenen mekanda antika, dekorasyon, müzayede, çağdaş ve geleneksel sanatlar galerisi olarak düzenlenen bölümler yer alıyor.
Türk dünyası sanatçılarına ait çağdaş ve geleneksel resimlerin de sergilendiği galerinin genel sanat yönetmenliğini Melis Uludağ üstleniyor.
Açılış sergisinde yaklaşık 35 eseri bulunan Reza Hemmatirad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sinan'ın İstanbul'u" koleksiyonunu hayırsever bir iş insanı için yaptığını söyledi.
Hemmatirad, koleksiyonerin inşaat sektöründe bulunduğunu belirterek, "Kendi kültürünü ve ülkesini de çok seven biri. 'Madem bir koleksiyon siparişi veriyorum, bu kültüre de hizmet etsin.' deyince ben de kendisine bu öneriyi götürdüm. Bu memleketin en büyük değerlerinden olan Mimar Sinan'ın eserleriyle bir koleksiyon yapabileceğimizi söyledim." dedi.
Sergi 14 Temmuz'a kadar izlenebilecek
Sergide resmedilmiş birçok eserin ayakta kalamadığına dikkati çeken Hemmatirad, "Bilindik eserlerin de resimleri var ama aslında biraz da yok olan eserleri ölümsüzleştirelim istedik. Onların fotoğraflarını zar zor bulduk. Bir tane de benim hayalim olan, Mimar Sinan'ın portresini çizdim. Tamamı çeşitli kadifeler üzerine akrilik ve yağlı boya ile çalışıldı. Kadife kullanıldığında resim adeta bir boyut kazanıyor. Dolayısıyla daha dekoratif gözükmüş oluyor." diye konuştu.
Hemmatirad, uzun bir hazırlık süreciyle hayata geçirdiği koleksiyonu 2 yıl önce tamamladığını ifade etti.
Kalıcı eserler yapmaya gayret ettiğini vurgulayan Reza Hemmatirad, açılışa gelen ziyaretçilerle kadife üzerine resim atölyesi de yaptı.
"Sinan'ın İstanbul'u" koleksiyon sergisi 14 Temmuz'a kadar izlenebilecek.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 08:47 Kaynak: AA
Kültür Sanat
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