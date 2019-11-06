Son Dakika Haberleri: Verşinin: Petrol konusunda ABD ile iş birliği yapmayacağız
Son Dakika Dünya Verşinin: Petrol konusunda ABD ile iş birliği yapmayacağız

Verşinin: Petrol konusunda ABD ile iş birliği yapmayacağız

7 saat önce

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Suriye'deki petrolü Suriyelilerin kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek, ABD ile petrole ilişkin iş birliği yapılmayacağını söyledi.

Verşinin: Petrol konusunda ABD ile iş birliği yapmayacağız, System.String[]

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Suriye'deki petrolü Suriyelilerin kontrol etmesi gerektiğini söyleyerek, ABD ile petrole ilişkin iş birliği yapılmayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, "Suriye petrolü konusunda ABD ile işbirliği yapmayacağız. Suriye petrolü tüm Suriyelilerin milli bir varlığıdır. Rusya, Suriyelilerin petrol de dahil olmak üzere kendi doğal kaynaklarını kontrol etmeleri gerektiğine inanıyor" ifadelerini kullandı.

ASTANA FORMATINDAKİ TOPLANTI YAKINDA KAZAKİSTAN'DA OLABİLİR

Verşinin, Suriye'ye ilişkin bir sonraki Astana formatındaki toplantının Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da yapılabileceğin söyledi. Verşinin, "Bu konu şu anda görüşülüyor. Bu etkinliği önümüzdeki dönemde, çok yakında düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:33 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD ve İsrail'den yeni kara propaganda: Türkiye nükleer silah sahibi olmak istiyor
İdlib'e hava saldırıları: 8 ölü Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyaretiyle ilgili açıklama: Ne olursa olsun yanındayız Son Dakika: Fahrettin Altun duyurdu: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2019 20:08:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Verşinin: Petrol konusunda ABD ile iş birliği yapmayacağız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]