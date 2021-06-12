Version1 Zellsis sportmenlik kurallarına uymadığı gerekçesiyle uzaklaştırıldı - Son Dakika

Version1'in VALORANT takımında oynayan Kuzey Amerikalı oyuncu Jordan "Zellsis" Montemurro "Bir turnuva yetkilisi hakkında kategorik olarak rahatsız edici ve ayrımcı bir açıklama yapmak." suçlaması ile Aşama 3 Challengers 1 turnuvasından uzaklaştırıldı.

VALORANT'ın Kuzey Amerika Twitter hesabından yapılan duyuruda oyuncunun, VCT Global Rekabet Politikası'nın 7.1.2 kuralının ihlali gereğince ceza aldığını açıkladı. Bu kural nedir?

7.1.2. Yüksek standartlar

Tüm ekipler ve ekip üyeleri, her zaman her zaman en yüksek kişisel bütünlük ve iyi sporculuk standartlarını gözlemlemelidir. Takım üyeleri, diğer rakipler, turnuva yetkilileri, turnuva operatörü, medya, sponsorlar ve hayranları ile etkileşimlerinde profesyonel ve sporcu bir şekilde davranmalıdır […].

Yetkililerin açıklamasına göre 28 Mayıs 2021 tarihinde takım oyuncularının check-in yapılması sırasında Zellsis "kategorik olarak rahatsız edici ve ayrımcı bir açıklama" yaptı. Oyuncunun aldığı ceza ise şöyle Açıklaması