Son Dakika Haberleri: Vertigo Alarmı !
Son Dakika Güncel Vertigo Alarmı !

Vertigo Alarmı !

54 dakika önce

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hünkar Batıkhan, kendini yoğun baş dönmesi ile gösteren Vertigo rahatsızlığının mevsim geçişlerinde daha çok görüldüğünü açıkladı.

Vertigo Alarmı !, System.String[]

Sonbahar aylarında polikliniklere çok sayıda Vertigo hastasının başvurduğunu belirten Dr. Batıkhan, çoğunlukla rahatsızlığın birkaç dakika süren 'Denge Taşı Manevrası' ile tedavi edilebildiğini söyledi.

Vertigonun organik ve fizyolojik birçok sebebi olabildiğini anlatan Dr. Batıkhan, "Vertigo, daha çok hastalık gibi görülse de aslında bir baş dönmesi, bir semptomdur. Bu rahatsızlığın mutlaka sebeplerini irdelemek lazım. Organik ve fizyolojik bir sürü nedeni olabiliyor. Organik sebepler arasında iç kulak ve orta kulak hastalıkları, iç kulak tansiyonu, denge sinirleri iltihabı, denge taşı ve denge kristalleri bulunurken, fizyolojik sebepler ise hastanın yorgunluğu, uyku düzenindeki sorunlara ve strese bağlıdır" dedi.

MEVSİM GEÇİŞLERİNE DİKKAT

Denge kristallerinin yerinden oynamasının Vertigonun önemli sebeplerinden olduğunu ifade eden Dr. Batıkhan, mevsim geçişlerinde görülen viral enfeksiyonların denge kristallerini yerinden oynattığını ifade etti.

HER YAŞTA GÖRÜLEBİLİR

Vertigonun her yaşta görülebileceğini hatırlatan Dr. Batıkhan, "Vertigo 20'li ve 30'lu yaşlarda da görülebilir. Hasta tipik bulgu olarak, özellikle baş hareketleri yaptığında bir baş dönmesi hisseder. Yanı sıra hafif bir bulantı hissi olabilir. Kusma pek beklenmez. Sersemlik hissi, kafada bir yoğunluk var gibi bir his görülebilir. Hastalar genellikle, 'Hocam bir anda oldu, yataktan ani mi döndüm?', 'Başımı bir tarafa çevirince ve yukarı bakınca bir baş dönmesi oluyor' gibi tanımalar kullanırlar. Bazen soğuk soğuk terlemeler de belirebilir" şeklinde konuştu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:01 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: YPG'li teröristler, Suriye sınırına yakın bölgelerden çekilmeye başladı
Bakanlık, Mehmetçiğe selam gönderlere teşekkür videosu yayınladı HSK'da kritik gelişme: Teftiş Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter istifa etti AK Partili Muş, yeni vergi düzenlemesinin detaylarını açıkladı! Konaklama vergisi geliyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 12:55:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vertigo Alarmı !
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]