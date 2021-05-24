Vertigo bir hastalık değil, hastalık bulgusu! - Son Dakika

Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu'nun gelenekselleşen Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantı serisinin 13'üncüsü online olarak gerçekleştirildi.

Bayındır Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin öncülüğünde gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin üstlenirken, ulusal ve uluslararası 46 hekim konuşmacı olarak yer aldı.

Kaliteli sağlık hizmetine verdiği önemi, bilimsel çalışmalarda da gösteren Türkiye İş Bankası grup şirketleri arasında yer alan Bayındır Sağlık Grubu, bu yıl da denge ve denge hastalıkları alanındaki çalışmalarına devam etti.

Dünyanın dört bir yanından, iç kulakta bulunan vestibüler (denge) sistemdeki hastalıklara bağlı ortaya çıkan ve denge bozukluğuna neden olarak gündelik hayatı etkileyen vertigo konusunda, alanında uzman bilim insanlarının bir araya geldiği 13. Vertigoya Pratik Yaklaşım toplantısı, 22-23 Mayıs tarihlerinde online olarak gerçekleştirildi.

TOPLANTIYI 1600'Ü AŞKIN KİŞİ TAKİP ETTİ

Yoğun bir bilimsel program çerçevesinde gerçekleştirilen Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantısına, vestibüler tıp konusunda araştırmaları ve klinik çalışmaları ile öne çıkan, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Japonya, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Belçika, İspanya, Slovenya, Lübnan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Şili'den 46 bilim insanı konuşmacı olarak katılım sağladı. Online gerçekleştirilen toplantıyı 76 ülkeden 1600'ü aşkın kişi takip etti.

"VERTİGO'YA PRATİK YAKLAŞIM, BAYINDIR SAĞLIK GRUBU'NUN TESCİLLİ MARKASIDIR"

Bayındır Sağlık Grubu Genel Müdürü Sezai Sevgin, gerçekleştirmiş olduğu açılış konuşmasında, "Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da COVID-19 pandemisi nedeniyle sanal ortamda bir araya geldik. Dünyadan ve ülkemizden alanında uzman, yurt dışından olmak üzere çok değerli 46 bilim insanı konuşmacıyı ve 76 ülkeden 1600'ü aşkın katılımcıyı ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz. Vertigoya Pratik Yaklaşım markası Bayındır Sağlık Grubu adına tescilli bir markadır. Bu konuda sorumluluk bilinciyle, özveriyle birçok çalışma yapıyoruz. Tıbbi etiğe, ticari etiğe, kaliteye, bilime, hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliğine çok önem veriyoruz. Tüm sağlık çalışanlarına bu pandemi sürecinde teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zorlu süreci hep birlikte aşacağız" diyerek, bu toplantıların gerçekleştirilmesine öncülük eden Bayındır Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin başta olmak üzere tüm katılımcılara teşekkür ederek, başarılar diledi.

UZMANLARIN AYIRT EDİCİ TANI KOYABİLMESİNDE FAYDA SAĞLIYORUZ"

Bayındır Sağlık Grubu olarak, 13 yıldır dünyanın her yerinden bilim insanlarını bir araya getirerek vertigo eğitimleri düzenlediklerini belirten Bayındır Sağlık Grubu Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Gerçekleştirdiğimiz eğitimler ile vertigo semptomunun hangi hastalıktan kaynaklandığına ilişkin ayırt edici tanı konulabilmesine yardımcı oluyor, uzman eğitimine katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

VERTİGO HASTALIK DEĞİL, BİR BULGUDUR

Hastaların sıklıkla vertigoyu hastalık olarak düşündüklerini söyleyen Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Vertigo bir hastalık değil, hastalık bulgusudur. Bu nedenle hastaların vertigo teşhisi konuldu demeleri doğru değil. Baş dönmesine neden olan onlarca hastalık bulunuyor" dedi.

Baş dönmesi ve dengesizlik tanısının yanı sıra tedavisinin de zorlu bir süreç olduğunu belirten Prof. Dr. Nuri Özgirgin, "Hastalar baş dönmesi ve dengesizlik sebebiyle normal bir hayat süremiyor ve yaşamdan soyutlanıp pasif kaldıkça yaşanan şikâyetler daha da şiddetlenerek artıyor. Hastaların denge sorunları konusunda irdelenmesi ve teşhis konulması ise oldukça uzun bir süre alıyor. Günümüz hastane koşullarında teşhis, tanı ve tedavi sürecinde baş dönmesi şikâyeti olan hastalara hak ettikleri zaman ayrılamıyor. Zor bir konu olması, karmaşık yapısı doktor ve sağlık personelinin zaman yaratıp, ilgi duyup üzerinde durmamasından dolayı denge sistemiyle ilgilenen kişi sayısı hem dünyada hem de Türkiye'de çok az. Bu nedenle Vertigoya Pratik Yaklaşım Toplantılarımız ayrı bir önem taşıyor" diye konuştu.