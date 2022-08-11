Milyonlar satan serinin bu devasa devam oyununda, savaşın yıkıcı etkilerini yaşayan Amerika çapında yüzlerce farklı yemeği dağıtırken, yemekleri pişir, servis et ve yemek kamyonu yönet! Peki, Cook Serve Delicious 3 sistem gereksinimleri neler? Cook Serve Delicious 3 kaç GB? İşte detaylar…
Düşük sistemli bilgisayar dostu Cook Serve Delicious 3'ü oynayabilmek için 4 GB RAM, minimum 512MB VRAM'li herhangi bir ekran kartı ile Cook Serve Delicious 3'ü oynayabilirsiniz.
Cook Serve Delicious 3'ü oynayabilmek için 1.2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
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