Cook Serve Delicious 3 sistem gereksinimleri neler? Cook Serve Delicious 3 kaç GB? - Son Dakika
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Cook Serve Delicious 3 sistem gereksinimleri neler? Cook Serve Delicious 3 kaç GB?

11.08.2022 16:15
Cook Serve Delicious 3 sistem gereksinimleri neler? Cook Serve Delicious 3 kaç GB?

Vertigo Gaming Inc.'in geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği aksiyon ve simülasyon oyunu Cook Serve Delicious 3'ün sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Cook Serve Delicious 3 sistem gereksinimleri neler? Cook Serve Delicious 3 kaç GB? Detayları haberimizde…

Milyonlar satan serinin bu devasa devam oyununda, savaşın yıkıcı etkilerini yaşayan Amerika çapında yüzlerce farklı yemeği dağıtırken, yemekleri pişir, servis et ve yemek kamyonu yönet! Peki, Cook Serve Delicious 3 sistem gereksinimleri neler? Cook Serve Delicious 3 kaç GB? İşte detaylar…

COOK SERVE DELICIOUS 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli bilgisayar dostu Cook Serve Delicious 3'ü oynayabilmek için 4 GB RAM, minimum 512MB VRAM'li herhangi bir ekran kartı ile Cook Serve Delicious 3'ü oynayabilirsiniz.

COOK SERVE DELICIOUS 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 7
  • Bellek: 4 GB RAM
  • Ekran Kartı: En az 256MB VRAM'li ekran kartı
  • Depolama: 1200 MB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: Minimum çözünürlük 1280x720

COOK SERVE DELICIOUS 3 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: En az 512MB VRAM'li ekran kartı
  • Depolama: 1200 MB kullanılabilir alan
  • İlave Notlar: Minimum çözünürlük 1280x720

COOK SERVE DELICIOUS 3 KAÇ GB

Cook Serve Delicious 3'ü oynayabilmek için 1.2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

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YORUMLAR
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