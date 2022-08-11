Milyonlar satan serinin bu devasa devam oyununda, savaşın yıkıcı etkilerini yaşayan Amerika çapında yüzlerce farklı yemeği dağıtırken, yemekleri pişir, servis et ve yemek kamyonu yönet! Peki, Cook Serve Delicious 3 sistem gereksinimleri neler? Cook Serve Delicious 3 kaç GB? İşte detaylar…

COOK SERVE DELICIOUS 3 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Düşük sistemli bilgisayar dostu Cook Serve Delicious 3'ü oynayabilmek için 4 GB RAM, minimum 512MB VRAM'li herhangi bir ekran kartı ile Cook Serve Delicious 3'ü oynayabilirsiniz.

COOK SERVE DELICIOUS 3 MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: En az 256MB VRAM'li ekran kartı

Depolama: 1200 MB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Minimum çözünürlük 1280x720

COOK SERVE DELICIOUS 3 ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: En az 512MB VRAM'li ekran kartı

Depolama: 1200 MB kullanılabilir alan

İlave Notlar: Minimum çözünürlük 1280x720

COOK SERVE DELICIOUS 3 KAÇ GB

Cook Serve Delicious 3'ü oynayabilmek için 1.2 GB boş depolama alanı gerekmektedir.