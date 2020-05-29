Vertigo ile başa çıkmak mümkün! - Son Dakika

Vertigo ile başa çıkmak mümkün!

Avrasya Hastanesi'nden K.B.B Uzmanı Op. Dr. Ferhat Oğuz, zorlu bir sağlık problemi olan vertigoyu anlatıyor.

Vertigo ile başa çıkmak mümkün!, System.String[]

Kişinin günlük aktivitesini kabusa çevirebilir, hastayı yatağa düşürüp gözlerini dahi açamamasına neden olan ağrılar yaşamasına neden olabilir. Zaman zaman bir kayma hissine ve bir göz kararmasına neden olabilir. Tüm bunların sebebi vertigodur. Kişi sarhoş gibi hissedebilir ve bayılacakmış hissine kapılabilir. Bu duygular kişide çaresizliğe, uzun vadede korku ve depresyona neden olmaktadır.

Vertigo nedir?

Vertigo; Latince "dönmek" fiilinden gelir ve denge sisteminde yaşanan sorun nedeniyle meydana gelen baş dönmesi olarak adlandırılır. Vertigo, etraftaki cisimlerin hareket ettiği ve dünyanın döndüğü hissinin oluşmasına sebep olan bir rahatsızlıktır. Vertigoyu hastalar her şeyin kendi çevresinde ya da kendisinin etrafındakilerin çevresinde dönmesi olarak ifade ederler. Eğer dönme değil de sadece sersemlik varsa bunu vertigo olarak değil dizziness yani sersemlik olarak tanımlamak daha doğru olacaktır.

En bilinen belirtisi baş dönmesi

Türkiye'de yaklaşık 25 milyon kişinin muzdarip olduğu vertigo, gösterdiği birçok belirtiyle günlük hayatı olumsuz etkileyebiliyor. En bilinen belirtisi baş dönmesi olan vertigonun diğer şikayetleri ise şu şekilde;

Şiddetli ataklar,

Denge sağlamada zorluk çekme,

Baş dönmesi sırasında görülen mide bulantısı ve kusma,

Şiddetli kulak çınlaması,

Kulakta oluşan dolgunluk hissi,

İşitme kaybı,

Görme bozukluğu,

Kuvvet kaybı ve halsizlik.

Vertigoya neden olan hastalıklar nelerdir?

Vertigo oluşma kaynağına göre "periferal ve santral" olarak ikiye ayrılır.

Periferal vertigo: Periferal vertigonun nedeni iç kulak ya da vestibüler organlarda meydana gelen bozukluklar olarak gösterilebilir. İç kulak nedenli vertigonun sebepleri;

Benin Paroksismal Pozisyonel Vertigo,

Meniere hastalığı,

Vestibuler Nörit,

Kulakta perilenf fistülüdür.

Vestibüler sinirden kaynaklanan nedenler;

Menenjit,

Sifiliz,

Kabakulak,

Tümördür.

Santral vertigo: Santral vertigo beyinde bulunan denge merkezindeki sorunlardan kaynaklanmaktadır. Konuşma bozuklukları, çift görme, yutma zorluğu gibi bulgular görülmektedir. Bu vertigo türünde denge bozukluğu sık sık görülmektedir. Santral vertigonun en sık görülen nedenleri migrene bağlı vertigo, multiple skleroz (MS), iç kulak hastalığı ve beyin damar hastalıklarıdır.

Vertigo neden ortaya çıkar?

Vertigonun ortaya çıkmasında birçok sebep rol oynar. İç kulak kaynaklı nedenler; üst solunum yolu enfeksiyonunun iç kulak tutulumu, iç kulakta bulunan tozcukların fizyolojilerinin bozulması, endolenf denilen iç kulak sıvısının artması, orta kulak iltihaplarının iç kulağı etkilemesi, iç kulak tümörleridir.

Bunun dışında; epilepsi, menenjit, migren, beyin tümörleri, kafa travmaları ve psikolojik hastalıklar vertigonun nedenleri olabilir.

Vertigo her yaş grubunda görülebilir

Vertigo bir hastalık değil başka hastalıkların bir belirtisi olduğu için herhangi bir yaşta görülebilir. Bu anlamda belli bir yaş aralığı verilemese de en fazla 20-60 yaş arası görüldüğünü söyleyebiliriz. Erkek-kadın hastalarda görülme sıklığına bakıldığında ise kadınlarda daha sık rastlandığı tespit edilmiştir.

Vertigo tanısı nasıl konur?

Denge sistemimiz birkaç farklı sistem tarafından denetlendiği ve kontrol edildiği için ayrıntılı bir muayene yapılması gerekir. Kişi önce KBB ve nöroloji uzmanları tarafından muayene edilmelidir. Gerektiği takdirde göz, dahiliye ve fizik tedavi uzmanları tarafından da muayene desteklenmelidir.

Rahatsızlığa teşhisinde izlenecek yöntemler çeşitlilik gösterebilmektedir. Baş dönmesinin tarifi, göz kararması ya da hareket hissinin nasıl olduğu ve ne kadar sürdüğü, işitme kaybı ve mide bulantısının olup olmadığı sorulacak sorular arasındadır. Hangi durumların baş dönmesine zemin hazırladığı da sorulacak sorular arasında yer almaktadır. İç kulak hem işitme hem de dengeyle ilgili olduğu için dengedeki en ufak bir sorun, işitmeyi de olumsuz yönde etkileyebilir. İşitmedeki en ufak bir rahatsızlık da denge problemine neden olabilir. Bu nedenle işitme testi talep edilebilir. Eğer nörolojik tedavide anormallik görülürse sinir sisteminde bir sorun olabileceği kanısına varılır ve EEG, bilgisayarlı tomografi ya da MR çekilir. Kalp-damar sorunu olduğu düşünülüyorsa EKG ve ekokardiyografi yapılır.

Vertigonun tedavisi var mı?

Vertigoyu kontrol altına almak için çeşitli yöntemlere başvurulmaktadır. İlaç tedavisi ve egzersizlerle vertigo kontrol altına alınmaya çalışılır. Tedavide asıl amaç vertigonun işaret ettiği hastalığı bulup bu hastalığı kontrol altına almaktır. Doktor çeşitli testler yaptıktan sonra hastaya vertigo teşhisi koyduysa bunun arkasındaki hastalığı araştırır ve nedene yönelik bir tedavi yöntemi uygular. Genelde sebebi bulunamadığı için genel bir tedavi uygulanır. Bu tedavi şu şekildedir;

Tetikleyici faktörlerin ortadan kaldırılması (Alkol, sigara, stres, kafein, tuz)

Tetikleyici pozisyonun ortadan kaldırılması,

İlaç tedavisi,

Cerrahi müdahale.

Vertigo hastalığını önlemek mümkün mü?

Vertigo oluşumunu engelleyecek öneriler;

Stresten uzak durun. Stres vertigo oluşumunu tetikleyen en önemli faktörlerin başında yer almaktadır. Bu nedenle olabildiğince kendinize özel zamanlar yaratın ve stresi hayatınızdan uzak tutun.

Bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Sağlıklı beslenmek oldukça önemli. Dondurulmuş ve hazır gıdalardan uzak durun. Yumurtada mineral ve omega3 bulunmaktadır. Bu nedenle bir rahatsızlığınız yoksa sabah kahvaltısında yumurta yiyin. Süt içmek ve protein ağırlıklı gıdalar tüketmek de bağışıklık sisteminizi destekler ve sizi zinde tutar.

Güneşlenin. Sağlıklı ve zinde bir vücut için D vitamini büyük önem taşıyor. Bu nedenle mümkün olduğu kadar güneşten yararlanın.

Bol sıvı tüketin. Su tuz dengesinin korunması için bol bol su içilmelidir. Çay, kahve gibi içeceklerden uzak durulması gerekmektedir. Bu tarz içecekler iç kulakta sıvı artışına neden olabilmektedir.

Ani hareketler yapmaktan kaçının. Ani hareketler kulak kristallerinin yerinden oynamasına neden olabilmektedir.

Sakin sporlar tercih edilmeli. Spor hayatımızda önem arz ediyor. Sağlıklı yaşam için spor önemli bir yere sahip. Ağır hareketlerden uzak durarak daha hafif hareketlerle spor yapılması vertigoyu olumlu yönde etkilemektedir.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 11:27 Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Vertigo ile başa çıkmak mümkün! - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor Eski Playboy modeli Anamaria Prodan, Romanya ekiplerinden FC Hermannstadt'ı satın almak istiyor         
11:27
16 cm'lik kelebek, büyüklüğü ile yayla sakinlerini şaşkına çevirdi 16 cm'lik kelebek, büyüklüğü ile yayla sakinlerini şaşkına çevirdi         
11:10
Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor Son Dakika: İstinaf ve vergi mahkemeleri 1 Haziran'da, adli ve idari yargı mahkemeleri 16 Haziran'da göreve başlıyor         
11:03
İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında İstanbul'da fabrikada patlama: 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi göçük altında         
11:01
Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak Devlet korumasından yararlanan 1.343 genç, kamuda kadroya alınacak         
10:58
Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti Normalleşme süreciyle birlikte İstanbul'da eczanelerin de çalışma saatleri değişti         
10:56
Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? Bakanlık tüm ayrıntıları paylaştı         
10:34
Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor Son seçim anketine göre; Davutoğlu ve Babacan, siyasette taşları yerinden oynatıyor         
10:32
Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu Dış ticaret açığı Nisan'da 2,73 milyar dolar artarak 4,56 milyar dolar oldu         
10:32
Sırlar ortaya çıkıyor! Clinton'a cinsel ilişki randevusunu Sırlar ortaya çıkıyor! Clinton'a cinsel ilişki randevusunu "sapkın milyarder" ayarlamış         
10:22
Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam Acun Ilıcalı, yıllar önce davalık olduğu eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı'ya resti çekti: Onunla asla çalışmam         
10:15
Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Erdoğan'ın mesajı Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma         
10:11
Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler Survivor'da yapılan ayak tenisi maçına Sercan Yıldırım damga vurdu! Acun Ilıcalı'nın takımını mağlup ettiler         
10:09
Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü Son Dakika: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü         
10:03
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi         
09:51
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak         
09:42
Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı Çorumlu çiftçinin bulduğu Türkiye'nin üçüncü büyük gök taşı satışa çıkarıldı         
09:36
Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir Koronavirüs bağırarak konuşulduğunda da yayılabilir         
09:14
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler         
09:09
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede dünyaevine girdi Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede dünyaevine girdi         
09:04
Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı Bayram sabahı Beyoğlu'nda 3 Faslının yaşlı adamı gasp ettiği anın görüntüleri ortaya çıktı         
08:53
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap         
08:42
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor         
08:14
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek         
08:12
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı         
07:53
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak         
07:49
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi         
07:45
TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2 TFF, yabancı kontenjanını düşürme kararı aldı! İlk hedef 14'ten 12'ye inmesi, nihai hedef ise 6+2         
07:44
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı         
07:17
Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü Yaşlı adam, torunlarına saldıran 4 metrelik yılanı tüfekle vurarak öldürdü         
01:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 11:44:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Vertigo ile başa çıkmak mümkün! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]