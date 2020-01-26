Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2) - Son Dakika

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2)

6 saat önce

TABURCU EDİLDİKonya'da, dün baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesiyle özel oda hazırlanarak, karantinaya alınan ancak yapılan araştırma sonucu vertigo teşhisi koyulan Çinli Lıxıaolı Iaolı (46), hastaneden taburcu edildi.

Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2), System.String[]

TABURCU EDİLDİ

Konya'da, dün baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesiyle özel oda hazırlanarak, karantinaya alınan ancak yapılan araştırma sonucu vertigo teşhisi koyulan Çinli Lıxıaolı Iaolı (46), hastaneden taburcu edildi. Çinli kadının, Kapadokya gezisinin ardından Çin'e döneceği öğrenildi.


Çin Halk Cumhuriyeti, Acil Servis, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 04:19 Kaynak: DHA
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