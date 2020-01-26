Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2) - Son Dakika

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Vertigo teşhisi koyulan Çinli turistin, Konya'daki tedavisi sürüyor (2)
6 saat önce
TABURCU EDİLDİKonya'da, dün baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesiyle özel oda hazırlanarak, karantinaya alınan ancak yapılan araştırma sonucu vertigo teşhisi koyulan Çinli Lıxıaolı Iaolı (46), hastaneden taburcu edildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 05:08 Kaynak: DHA
TABURCU EDİLDİ
Konya'da, dün baş dönmesi, bulantı ve kusma şikayetiyle acil servise getirilen ve 'coronavirüs' olabileceği şüphesiyle özel oda hazırlanarak, karantinaya alınan ancak yapılan araştırma sonucu vertigo teşhisi koyulan Çinli Lıxıaolı Iaolı (46), hastaneden taburcu edildi. Çinli kadının, Kapadokya gezisinin ardından Çin'e döneceği öğrenildi.
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