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Vervo, Schneider Electric çözümlerini tercih etti - Son Dakika

Vervo, Schneider Electric çözümlerini tercih etti

25.08.2021 10:49
Vervo, Schneider Electric çözümlerini tercih etti, System.String[]

Schneider Electric, başta gıda olmak üzere kişisel bakım, kozmetik ve hızlı tüketim sektörlerine paketleme teknolojileri sunan Vervo'nun çözüm ortaklığını üstlendi.

Schneider Electric, başta gıda olmak üzere kişisel bakım, kozmetik ve hızlı tüketim sektörlerine paketleme teknolojileri sunan Vervo'nun çözüm ortaklığını üstlendi.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Vervo, ikincil paketleme ve hat sonu otomasyon sistemleri konusunda hizmet veriyor.

Schneider Electric'in EcoStruxure Machine çözümlerinde yer alan en üst düzey ürünleri makine ve sistemlerine entegre eden Vervo, operasyonlarını 2 kat daha verimli hale getirdi. Enerjiyi yüzde 40'a varan daha verimli kullanmanın yanı sıra bakım ve kesinti sürelerini de en aza indirdi.

Proje kapsamında kullanılan EcoStruxure Augmented Operator Advisor arttırılmış gerçeklik çözümü, PacDrive Hareket Kontrolörü, Lexium Delta Robot ve Hareket Kontrol çözümleri sayesinde Vervo, rekabetçi ikincil paketleme pazarında maliyetleri düşürürken, müşteri gereksinimlerine daha hızlı yanıt verebiliyor.

Schneider Electric çözümü EcoStruxure Augmented Operator Advisor sayesinde bakım ve kesinti süreleri en aza indi. EcoStruxure Machine çözümleri ile pano alanı yarı yarıya azalırken, verim iki katına çıkarılarak maksimum performans ve yüzde 40'a varan enerji verimliliği elde edildi. Makine ve sistemleri pazara daha hızlı sunma ve çalışma sırasında sürekli optimizasyon gibi avantajlar sağlandı.

PacDrive Hareket Kontrolörü ve EcoStruxure Machine Expert ise şirkete sanal ve daha esnek bir çalışma imkanı sağladı. Artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı EcoStruxure Augmented Operator Advisor makine bakım süreçlerini çok daha güvenli ve hızlı hale getirdi.

Operatörler, artık manuel çalışmak zorunda kalmadan makine kabinini sanal şekilde açarak zamandan tasarruf ediyor. Ayrıca, tehlike arz eden makineler üzerinde fiziksel çalışma yapmak zorunda kalmadan sorunları sanal olarak tanımlayıp çözümleyebiliyor. PacDrive ailesinin modüler yapısı sayesinde elektrik panosu, makina şasesi içerisine yerleştirilebiliyor ve kolay arıza tespiti ve çözüm imkanı sunuyor.

"Bakım ve kesinti süresi en aza indi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric OEM Kanalı Satış Müdürü Hakan Şençicek, projenin yeni nesil teknolojilerle öne çıktığını belirterek, "Schneider Electric olarak hem ülkemizde hem de dünya genelinde endüstriyel alanda büyük bir tecrübeye sahibiz. Dünya genelinde elde ettiğimiz deneyimimizi ülkemizin ekonomisi açısından büyük önem taşıyan endüstriyel tesislere getirmekten büyük gurur duyuyoruz. Vervo, en son teknolojilere sahip çözümlerimiz sayesinde bakım ve kesinti sürelerini en aza indirirken, üretim sürelerini düşürme ve performansı 2 kat artırma fırsatı elde etti." ifadelerini kullandı.

Vervo Firma Ortağı Çağlar Öğünç de "Schneider Electric ile yaptığımız iş birliği sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına en yenilikçi çözümlerle daha hızlı yanıt verebilir hale geldik. Son dönemin önemli teknolojik trendlerinden artırılmış gerçeklik ile süreçlerimiz artık çok daha güvenli. Uygulanan enerji verimliliği çalışmaları sonucunda maliyetlerimiz düştü, böylelikle pazarda daha da rekabetçi bir konuma yükseldik." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji, Robot, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Vervo, Schneider Electric çözümlerini tercih etti - Son Dakika Ekonomi


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