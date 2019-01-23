Son Dakika Haberleri: Vesayetin, Vesayete Irgatlık Yapanların Karşısında Bulunduk"

Vesayetin, Vesayete Irgatlık Yapanların Karşısında Bulunduk"

57 dakika önce

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "27 yıllık süre içerisinde hep ülkenin, milletin, millet iradesinin, demokratik zeminin yanında yer aldık.

Vesayetin, Vesayete Irgatlık Yapanların Karşısında Bulunduk
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "27 yıllık süre içerisinde hep ülkenin, milletin, millet iradesinin, demokratik zeminin yanında yer aldık." dedi.

Yalçın, Eğitim Bir-Sen Malatya 1 Nolu Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen "Eğitim Yönetiminde Liderlik ve Yeni Yaklaşım" konulu konferansta, sendikalarının geçmişinin yarım asra doğru ilerlediğini belirtti.

Herkesin benimsediği bir yapı olduklarını kaydeden Yalçın, "Bizim, esnafın camıyla, kaldırımın taşıyla, milletin arabasıyla hiçbir zaman sorunumuz olmadı. Bizim hiçbir zaman manda zihniyeti yaklaşımlara sempatimiz ve sevgimiz oluşmadı. Biz sesi yükseltmenin değil sözü yükseltmenin gayreti içerisinde olduk." diye konuştu.

Gayretlerinin ülkeye katkı sunmak, taş üstüne taş koymak ve geleceği daha güzel yapmak olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Diğerleri gibi sendikacılık yapmayacağımızı, sendikacılığı diğerlerine göre değil değerlerine göre yapacağımızı ilk başta sendikamız kurulurken kayda aldık. 27 yıllık süre içerisinde hep ülkenin, milletin, millet iradesinin, demokratik zeminin yanında yer aldık. Vesayetin, vesayete ırgatlık yapanların, dışarıdan sufle alanların, lejyonerliğe soyunanların her zaman karşısında bulunduk. Bu ülkenin demokratikleşmesinin itici, sürükleyici gücü olduk. Bazen kirli dalga varsa o dalgayı kıran, bazen de millet iradesi tarafına gerektiyse dalga kuran tarafta olduk. Gerektiği noktada, ülkede değişime dönüşüme en büyük katkıyı sunan taraf olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:05 Kaynak: AA

Malatya, Eğitim Bir Sen, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! RTÜK Başkanlığına Ebubekir Şahin Seçildi Yılmaz Özdil'in Kitabı Alışveriş Sitelerinde 25 Bin TL'ye Satılmaya Başladı

24 Haziran Seçimlerinde Çuvallayan Şirket, Yerel Seçim İçin Yaptığı Anketi Paylaştı Kızını 14 Yerinden Bıçaklayan Babadan Garip Savunma: Sürekli Paramı Yiyordu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:02:52. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vesayetin, Vesayete Irgatlık Yapanların Karşısında Bulunduk"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]