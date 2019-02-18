Vesely'den 3 Yıllık İmza
1 saat önce
Fenerbahçe Beko, Çek basketbolcu Jan Vesely'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Fenerbahçe Beko
, Çek basketbolcu Jan Vesely
'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.
Fenerbahçe Beko kadro yapılanması üzerinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda iç transferde Jan Vesely ile sözleşme uzattı. Sarı-lacivertliler, 3 yıllık sözleşme yenilediği Çek pivot ile yoluna 2021-2022 sezonuna kadar devam edecek. 7 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki basketbolcu için kulüp resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:
"Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa
şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."
Öte yandan Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu
'nun sözleşmesini uzatmak içinde görüşmelerini sürdürüyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:51 Kaynak: İHA
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