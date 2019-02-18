Son Dakika Haberleri: Vesely'den 3 Yıllık İmza

Vesely'den 3 Yıllık İmza

1 saat önce

Fenerbahçe Beko, Çek basketbolcu Jan Vesely'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Vesely'den 3 Yıllık İmza, System.String[]
Fenerbahçe Beko, Çek basketbolcu Jan Vesely'nin sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Fenerbahçe Beko kadro yapılanması üzerinde yaptığı çalışmalar doğrultusunda iç transferde Jan Vesely ile sözleşme uzattı. Sarı-lacivertliler, 3 yıllık sözleşme yenilediği Çek pivot ile yoluna 2021-2022 sezonuna kadar devam edecek. 7 sezondur Fenerbahçe'de forma giyen 29 yaşındaki basketbolcu için kulüp resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Beko'nun en değerli oyuncularından biri olan, formamızı giydiği süreçte üst üste dört Final Four tecrübesi yaşayan ve Avrupa şampiyonluğu da dahil olmak üzere elde edilen kritik başarılarda önemli payı bulunan Jan Vesely, Fenerbahçe Beko formasını 2021-2022 sezonunun sonuna dek giymeye devam edecektir. Yapılan bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diler, Vesely'e Fenerbahçe Beko forması altında nice büyük başarılar ve kupalar dileriz."

Öte yandan Fenerbahçe Beko, kaptan Melih Mahmutoğlu'nun sözleşmesini uzatmak içinde görüşmelerini sürdürüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:51 Kaynak: İHA

Jan Vesely, Beko, Fenerbahçe, Spor
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