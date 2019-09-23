Son Dakika Haberleri: Vesikalık çektirmeye geldiği fotoğrafçıyı vurdu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Vesikalık çektirmeye geldiği fotoğrafçıyı vurdu

1 saat önce

Vesikalık çektirmeye geldiği fotoğrafçıyı vurdu Adana'da vesikalık fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi fotoğrafçıyı bacağından vurup kaçtıADANA - Adana'da vesikalık fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi, fotoğrafçıyı bacağından vurup kaçtı.

Vesikalık çektirmeye geldiği fotoğrafçıyı vurdu

Adana'da vesikalık fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi fotoğrafçıyı bacağından vurup kaçtı

ADANA - Adana'da vesikalık fotoğraf çektirmek isteyen bir kişi, fotoğrafçıyı bacağından vurup kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şahıs fotoğrafçı dükkanına gelerek vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyip fiyat sordu. Vesikalık fotoğraf çektirmenin fiyatının 35 lira olduğunu öğrenen şahıs daha sonra buradan çıkıp yan taraftaki Mehmet Ö.'nün fotoğrafçı dükkanına girdi. Burada da vesikalık fotoğraf çektirmek istediğini söyleyen şahıs, Mehmet Ö.'nün "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusu üzerine belinden tabancasını çıkartıp 3 el ateş etti.

Mermilerden 2'si Mehmet Ö.'nün bacağına isabet etti. Zanlı daha sonra fotoğrafçıdan kaçarken karşısına çıkanlara da "bana karışmayın" diyerek tehdit edip kaçtı.

Bu arada olay yerinde olan bir doktor yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Mehmet Ö. daha sonra da olay yerine gelen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Vesikalık çektirmeye geldiği fotoğrafçıyı vurdu

Seyhan, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bahis şebekesine yapılan operasyonda evin her yerinden para çıktı! Polis saya saya bitiremedi
8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni hayatını kaybetti "Nasıl çektirmek istersiniz" sorusunu duyunca fotoğrafçıyı kurşuna dizdi Emniyet kemeri yerine toka taktı, kazada öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 16:10:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Vesikalık çektirmeye geldiği fotoğrafçıyı vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]