Son Dakika Haberleri: Vesile 3 Gündür Kayıp

Vesile 3 Gündür Kayıp

24 dakika önce

Adana'da pazar günü evinden ayrılan genç kızdan haber alamayan ailesi perişan olurken, genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı.

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Adana'da pazar günü evinden ayrılan genç kızdan haber alamayan ailesi perişan olurken, genç kızın son görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Vesile Ergen (20) pazar günü akşam üzeri evden çıkıp bir daha evine dönmedi. Bunun üzerine ailesi Şakirpaşa Polis Merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ancak o günden sonra genç kızdan bir daha haber alınamadı. Genç kızın kaybolduğu gün sokaktan geçerken son görüntüleri de ortaya çıktı. Genç kızın annesi Meryem Ergen (51) ile ablası Kader Uykan (26) genç kızdan haber alamadıkları için gözyaşlarına boğuldu. Abla Uykan, "Ölü ya da dirisini bulmak istiyoruz. O gittiğinden bu yana perişan olduk. Ne olur evine dön. Biz seni çok seviyoruz. Eğer birini seviyorsan biz seni sevdiğine de veririz. Sen yeter ki evine geri dön. Annen, baban hepimiz sen gittiğinden beri bittik. Seni çok özledik ne olur geri dön" diye ağladı.

Polis ise ailenin başvurusu üzerine her yerde genç kızı arıyor. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:33 Kaynak: İHA

Adana, Genç, 3. Sayfa
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