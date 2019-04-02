Vesile 3 Gündür Kayıp

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Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Sorgulama Aracı

Şarkıcı Tuğba Yurt, Kendisini Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu