Vespa 75 yaşında! - Son Dakika

Vespa 75 yaşında!

15.04.2021 15:28
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Türkiye’de Doğan Holding’e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İtalyan motosiklet stilinin ikonik markası Vespa 75’inci yaşını kutluyor.

CARMEDYA.COM – Türkiye'de Doğan Holding'e bağlı Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen İtalyan motosiklet stilinin ikonik markası Vespa 75'inci yaşını kutluyor.

Üretildiği her dönem satışa sunulduğu ülkelerde fenomen olan ve bir ulaşım aracı olmasının yanında estetiğiyle sanat dünyasında da ilham kaynağı olan Vespa, yeni yaşını çok özel bir tasarımla hazırladığı versiyonlarla kutluyor. Bu kapsamda Vespa; Primavera ve GTS modellerinin özel bir renk, süslemeler ve özel aksesuarlarla hazırlandığı 75. yıl versiyonlarını motosiklet severlerle buluşturdu. Ülkemizde de siparişlerine ve satışlarına başlanan sınırlı sayıdaki 75. yıl versiyonları, Vespa tutkunlarının en özel koleksiyonları arasında yerini almayı bekliyor.

75. yıla özel aksesuarlar ve özel hediyeler

75. yıl özel versiyonlar; Vespa Primavera 50 ve 150 ile Vespa GTS 300 seçeneklerinde hayat bulurken, "Giallo 75. Yıl" adlı özel bir metalik sarıyla sunuluyor. Bu renk, Vespa'nın motosiklet dünyasına ilk adım attığı 1940'lı yıllarda moda olan tonların çağdaş bir yorumu olarak seride yerini alıyor. Motosikletlerde ilk etapta; yan paneller ve ön çamurluklardaki "75" tasarımıyla, ön bölümdeki geleneksel "kravat" formunun aynı tonda bir sarı ile ayrıca vurgulanması dikkat çekiyor. Her modelinde özgün stilleriyle dikkat çeken Vespa donanım ve aksesuarları ise, 75. yıl özel versiyonlarında da yerini alıyor. Fitilli duman grisi özel bir nubuk deri sele, elmas kesim gri renkli jantlar ve ön iç gövdedeki "75. Yıl" plakası, motosikletlerin ayrıcalıklarını tamamlıyor. Nubuk sele ile aynı renkteki nubuk deriden üretilen yumuşak kadifemsi yuvarlak çanta ise, şık krom bagaj rafına klipsle pratik bir şekilde sabitleniyor ve su geçirmeyen bir kılıfla birlikte sunuluyor. Çanta aynı zamanda omuz askısıyla taşıma kolaylığı da sunuyor. Gösterge paneli çevresi, susturucu koruması, dikiz aynaları ve sadece GTS versiyonunda sunulan katlanan yolcu ayak dayamalarında yer alan krom uygulamalar ise Vespa'nın ışıltısına katkı sağlıyor. Vespa 75. yıl versiyonları, teknoloji açısından da Vespa ürün ailesinin zirvesini temsil ediyor. 4,3 inç TFT renkli ekran ile donatılan özel motosikletlerde yer alan tamamen dijital gösterge paneli, Vespa MIA akıllı telefon bağlantı sisteminin özelliklerinden en iyi şekilde yararlanma olanağını sağlıyor.

Ayrıca 75. yıl özel versiyonlardan birisini tercih edecek olan Vespa tutkunları, beraberinde el dikimi zarif bir İtalyan jakarlı ipek fular, eskitme bir çelik Vespa plaketi, kişisel kullanıcı kitabı ve Vespa tarihini özetleyen sekiz koleksiyon kartpostalı içeren özel bir pakete de sahip oluyorlar. 75. yıl özel versiyonlarla ilgili satış ve fiyat bilgilerine vespa.com.tr'den ve ayrıca sosyal medya kanalları üzerinden ulaşılabiliyor.

75 yıllık serüven devam ediyor!

Vespa; 23 Nisan 1946 tarihinde patent başvurusu yapmasının ardından günümüze değin geçen 75 yıl boyunca, yenilikçi yaklaşımıyla dünyanın her noktasında bir scooterdan daha fazlasını sunmasıyla fenomenliğini koruyor. Sosyal gelenekler, müzik ve gençlik kültürü gibi birçok konuda yeni trendlere öncülük eden Vespa, aynı zamanda "İtalyan Tasarımı" kavramının akıllarda yer etmesine sağladığı katkıyla da önem taşıyor. Çağdaş yaşam içerisinde ikonik tarzını yansıtan Vespa, her dönemin en ileri teknolojisini sembolize eden bir motosiklet olarak da ön plandaki konumunu sürdürüyor.

Vespa 75 yaşında!

Doğan Holding, Motosiklet, İtalyan, Türkiye, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Vespa 75 yaşında! - Son Dakika


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